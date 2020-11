Od nepozabnega evropskega prvenstva 2017 naprej je slovenska košarkarska reprezentanca iz akcije v akcijo bolj bledela. Res je, da nekdanji selektor Rado Trifunović ni imel lahkega dela, saj je imel vsakič na voljo premešano postavo, a hkrati tudi drži kot pribito, da izbrana vrsta ni kazala takšne želje in borbe, kot so pričakovali navijači. Posledica so bili slabi rezultati in odhod Trifunovića, ki ga je nadomestil Aleksander Sekulić. Nekdanji državni prvak s Krko je od samega začetka uporabljal povsem drugačno retoriko od predhodnika, saj je izpostavljal, da mora aktualni evropski prvak vsako tekmo ne glede na težave kreniti po zmago, njegove besede o taktiki pa so se nemudoma prenesle tudi v prakso. Sekulić je namreč pred tekmo z Ukrajino izpostavil, da bo ključ v obrambi, kjer mora Slovenija pretrgati vez med zunanjo in notranjo linijo nasprotnika, da bo potrebno paziti na skok in hkrati poskušati izpeljati čim več protinapadov.

Reprezentanti so zadano izpolnili do potankosti in v prvi četrtini dobesedno raztrgali nebogljeno Ukrajino. Slovensko zasedbo je izjemno vodil Luka Rupnik, ki je organizator igre v pravem pomenu besede, saj je ob uspešnih zaključkih ves čas skrbel, da so bili razigrani tudi soigralci. Odlično je sodeloval predvsem z naturaliziranim Američanom Jordanom Morganom, s katerim sta z igro »pick and roll« nasprotnikove igralce pogosto zavrtela kot na vrtiljaku, ogromno energije pa so na parketu vlagali tudi ostali, ki so prišli v igro. Sredi druge četrtine je prednost gostiteljev znašala že kar 31 točk, a so kljub temu izbranci selektorja Sekulića v obrambi še naprej grizli, kot da bi bil izid 0:0.

Tudi drugi polčas je Slovenija odprla dobro, a nato padla v napadalni krč, kar so gostje znali izkoristiti. Z delnim izidom 14:0 so popravili slabo sliko s prvega polčasa, a resno vodstva nasprotnika niso uspeli ogroziti. Kapetan Edo Murić in soigralci so se namreč pravočasno zbudili in zbrali ter tekmo pripeljali do uspešnega zaključka, a je kljub temu drugi polčas selektorju Sekuliću ponudil kar nekaj iztočnic za izboljšave.