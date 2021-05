Nastop slovenske košarkarske reprezentance na kvalifikacijah za olimpijske igre je vse bližje, selektor Aleksander Sekulić pa še vedno ne ve, ali bo v Kaunasu med 29. junijem in 4. julijem lahko računal na Luko Dončića in Vlatka Čančarja, ki v ligi NBA z Dallasom in Denverjem nastopata v končnici. Kot tudi ne, kdaj bodo posamezniki končali državna prvenstva in se priključili pripravam. Te se bodo začele 10. junija, Sekulić pa računa, da se bo reprezentanca v približno polni zasedbi zbrala šele po 15. juniju. Do kvalifikacij bo Slovenija odigrala dva pripravljalna obračuna s Hrvati, enega v gosteh in enega doma, če pa se bo pokazala priložnost za še kakšno dodatno tekmo, jo bodo pri Košarkarski zvezi Slovenije zgrabili.

Ravno zaradi številnih neznank okoli datumov prihodov igralcev je Sekulić razširil seznam, na katerem je 20 košarkarjev. Med njimi tudi Alen Omić, ki sta ga v preteklosti zamenjala naturalizirana Anthony Randolph in Jordan Morgan. »Z Alenom sva imela dolg in iskren pogovor. Pripravljen je pomagati reprezentanci in mi je na voljo. Postavljal ni nobenih pogojev, da bo prišel le, če bo v primeru uvrstitve nastopil tudi na olimpijskih igrah. Tega tako ali tako ne morem zagotoviti praktično nikomur,« je bil odkrit Aleksander Sekulić. Direktor članske reprezentance Matej Likar je ob tem dodal, da še ni povsem izključena nova naturalizacija v zadnjem trenutku, a da za to obstaja izjemno malo možnosti.

»Situacija je za vse skupaj nova. Tudi v pogovorih sem igralce prosil za prilagodljivost. Čaka nas veliko izzivov. V prvi vrsti ta, da bodo igralci prihajali različno utrujeni in v različnih formah. Časa za skupno delo bo malo,« je dodal Sekulić, ki je na seznam uvrstil tudi Gašperja Vidmarja. 33-letni Ljubljančan zaradi številnih zdravstvenih težav pri Venezii igra izjemno malo. »Imava dogovor, da se slišiva po tem, ko zaključi italijansko prvenstvo. Ima nekaj zdravstvenih težav, ki niso povezane z njegovim kolenom. Upam, da bo zraven, saj nam v vsakem primeru pride izredno prav. Tudi če samo za deset minut na tekmo.«