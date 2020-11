Po nedeljskem zboru reprezentance pred drugim ciklom kvalifikacij za evropsko prvenstvo so izbrani košarkarji selektorja Aleksandra Sekulića danes zvečer prvič vadili v polni zasedbi. Kot zadnji se je namreč soigralcem na treningih pridružil naturalizirani Američan Jordan Morgan, ki je zaradi naporne poti današnje jutro in dopoldanski trening prespal. Morgan bo eden tistih posameznikov, ki bodo na tekmah proti Ukrajini in Madžarski nosili glavno breme v igri izbrane vrste, tako kot Edo Murić in Luka Rupnik. Ljubljančan in Idrijčan sta prepričana, da ima Slovenija dovolj kakovosti, da premaga naslednja dva nasprotnika in se povsem približa ali celo že uvrsti na evropsko prvenstvo.

Murić čuti zaupanje Golemca

Edo Murić je član slovenske reprezentance že dolgo časa in ima od prisotnih igralcev največ nastopov za dres z državnim grbom, zato mu je tudi pripadel kapetanski trak, ki ga je sicer nosil že v prvem kvalifikacijskem ciklu. Ob Jaki Blažiču in Maticu Rebcu je hkrati tudi edini član zlate zasedbe iz Carigrada 2017. Murić v letošnji sezoni v dresu Olimpije prikazuje odlične predstave in je v dobri formi, zato bo pomemben adut Sekulića. »Kot ste verjetno opazili, sem tudi v klubu spremenil igralni položaj. Zaradi poškodbe Mangoka Mathianga je prišel Jarrod Jones, ki igra na štirici, Mikael Hopkins se je pomaknil na petico, zato tudi jaz večino časa preživim na položaju krilnega centra. Veliko zaslug za mojo dobro formo ima Jurica Golemac, ki mi zaupa in mi dovoljuje mete od daleč. Za to sem veliko delal v času po karanteni, ko je bil zaradi koronavirusa odpovedan zaključek lanske sezone. Verjamem, da imam zaradi tega pri metu za tri točke boljši odstotek, samo želim pa si, da bi to trajalo do konca sezone,« je pojasnil Edo Murić.

Pri 28-letnem Ljubljančanu borbenost nikoli ni bila vprašljiva, zato podobno pričakuje tudi od soigralcev. Prav željo po zmagah izpostavlja kot ključen element, saj časa za pripravo na tekmece in uigravanje praktično ne bo. Novega selektorja Aleksandra Sekulića zelo spoštuje in verjame, da je pravi človek, ki bo Slovenijo popeljal prek kvalifikacij na evropsko prvenstvo. »Tam pa bomo znova v polni zasedbi in bomo imeli čas, da se uigramo ter borimo za odličja. Do takrat pa imamo tisti, ki smo tu, obveznost, da opravimo posel, kot se od nas pričakuje. Sekulić je bil v vlogi pomočnika selektorja z nami že dolgo, zato ne bo težav s privajanjem. Ker smo vsi profesionalci, vemo, da ga moramo spoštovati in poslušati,« je jasen trenutni kapetan, ki na tekmah izjemno pogreša gledalce. »Veseli smo, da sploh lahko igramo in tekmujemo, tako v klubih kot reprezentancah. A meni osebno manjkajo navijači, ki te dvignejo, ko ti ne gre ali ko narediš kakšno dobro potezo. Saj se motiviramo in damo od sebe vse na vsaki tekmi, a vseeno ob praznih tribunah občutek ni enak.«