Po težkih trenutkih v prvem kvalifikacijskem ciklusu za evropsko prvenstvo februarja, ko slovenska reprezentanca pri porazu proti Madžarski in zmagi proti Avstriji ni prikazala spodbudnih predstav, se je izbrana vrsta v nedeljo zvečer znova zbrala pred novima preizkušnjama proti Ukrajini in Madžarski v soboto in ponedeljek. Od zadnjega snidenja se je spremenilo veliko. Pandemija koronavirusa je vsakdanje življenje tudi športnikov obrnila na glavo, ob tem pa je igralce na zboru pozdravil nov selektor. Neprepričljivega Rada Trifunovića je vsaj do konca kvalifikacij zamenjal Aleksander Sekulić, ki ima od svojega predhodnika povsem drugačno retoriko. Namesto izpostavljanja, kako nevarni in neugodni so lahko nasprotniki, ki sicer niti približno ne sodijo v višji evropski kakovostni razred, je odločno napovedal, da ga na prihajajočih obračunih zanimata zgolj zmagi. V primeru, da uresniči cilj in da Avstrija obe tekmi izgubi, bi si Slovenija že pred zadnjim ciklusom zagotovila mesto na evropskem prvenstvu.

Poostrene razmere v hotelu Austria Trend in dvorani Stožice Še preden bodo slovenski reprezentanti v soboto merili moči z Ukrajino in v ponedeljek v Madžarsko, jih čaka tekma pred tekmama. Jasno, govorimo o testiranju na koronavirus, ki ga bodo opravili jutri okoli poldneva, do večera pa bi selektor že moral vedeti, ali bo lahko računal na vseh petnajst posameznikov. Vse štiri reprezentance skupine F bodo sicer v tem tednu bivale v hotelu Austria Trend, poleg njih pa še sodniki, predstavniki Mednarodne košarkarske zveze Fiba ter tudi vsi iz Košarkarske zveze Slovenije, ki sodelujejo pri organizaciji mehurčka, vse hotelsko osebje, natakarji ter čistilke. Vsaka ekipa bo nastanjena v svojem nadstropju. Hotel je od nedelje do torka, 1. decembra, ograjen, prihod vanj pa je možen le s posebno akreditacijo. Izhodi iz hotela, v katerem biva približno 150 ljudi, so strogo prepovedani. Tudi v dvorani Stožice bodo razmere poostrene, reprezentance pa se s košarkarji Cedevite Olimpije, ki bodo trenirali v majhni dvorani, ne bodo srečevale, imele bodo ločene vhode in slačilnice. Novi, za zdaj začasni selektor Aleksander Sekulić se za zdaj najbolj ubada z mislijo, kako v kratkem času poskrbeti, da bo reprezentanca delovala homogeno in samozavestno. Pravi, da se je iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo in prvega cikla za evropsko prvenstvo veliko naučil. Reprezentante bo poskušal postaviti v položaj, podoben tistemu v klubih, hkrati pa na treningih več časa posvetiti igri. »Na treningih bomo igrali tekme, na katerih bo prihajalo do situacij in težav, ki bi se ali se bodo pojavile na preizkušnjah proti Ukrajini in Madžarski. Sproti jih bomo odpravljali. Verjamem, da bo to učinkovalo. Hkrati je jasno, da igralcev ne bomo utrujali s kombinatoriko. Osnovno da, a bomo več časa posvetili obrambi. Razmišljam v tej smeri, da bi z agresivno obrambo poskušali razbijati napadalne zamisli nasprotnikov, ki prav tako niso uigrani, in s protinapadi dosegli čim več lahkih točk,« je pojasnil Aleksander Sekulić.