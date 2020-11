Kot je sporočila KZS, so jo iz mednarodne košarkarske zveze Fibe obvestili, da bo reprezentanca Madžarske zapustila mehurček v Ljubljani, ki je organiziran v okviru kvalifikacij za EuroBasket 2022.

Fiba se je za to odločila, ker se je v reprezentanci Madžarske pojavilo več pozitivnih PCR testov na covid-19. Gre za šest testov, od katerih so štirje potrjeni, dva pa še čakata podrobnejšo analizo.

Ker ni mogoče izključiti možnosti nadaljnjih aktivnih okužb pri ekipi Madžarske in sta varnost in zdravje preostalih udeležencev mehurčka najbolj pomembna, se je Fiba odločila, da bo reprezentanca Madžarske nemudoma izstopila iz mehurčka.

Madžarska bi morala odigrati dve tekmi (v soboto proti Avstriji in v ponedeljek proti Sloveniji), ki pa sta zdaj do nadaljnjega prestavljeni. Odločitev o nadomestnih terminih igranja tekem v skupini F bo Fiba še sporočila, so še sporočili iz KZS.