Avtomat s slaščicami iz znane gostilne

Avtomatov, ki ponujajo določeno vrsto živil, je na Gorenjskem kar nekaj. “Čist hud avtomat” pred gostilno Kunstelj pa je poseben po svoji ponudbi, saj poleg lokalnih pridelkov, kot so jajca in med, ponuja tudi slaščice iz Gostilne Kunstelj, katere vrata so zaradi ukrepov zaprta.