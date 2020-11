Goran Vojnović: Zlatko, crni sine, ti pa tvoje Fužine

Dragi moj Zlatko, prebral sem tvoje opravičilo Milanu Kreku in res upam, da je iskreno. Res upam, da si se v mislih vrnil na Fužine in se spomnil tistih fužinskih težakov, ki so hodili za tabo, vedno v paru ali pa celo trije, štirje, in so ti govorili: »Dej ustav se, model,« ali »Dej, da te neki vprašam.« Najbolj nagnusni modeli so bili to, saj se jih spomniš, in ti si hodil naprej, ker si vedel, da se ne smeš ustaviti, njih pa je to samo še bolj jezilo. »Pa dej, če ti neki govorim, pizda,« so povzdigovali glasove in te včasih celo povlekli za roko, da so te na silo ustavili. In ko so videli, da si prestrašen, so ti rekli: »Sej ti nič nočem!«, ampak ti si vedel, da če ti ne bi nič hoteli, ne bi hodili za tabo vse od Rusjana do gostinske, pa vedel si, da bi te radi nekaj vprašali samo zato, da te vprašajo: »Zakaj si ti reku, da moja mama ne zna plavat?« ali kaj podobnega.