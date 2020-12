Ko država postane najhujši čefur

Ko državljan Republike Slovenije Z. Č. na ulici nadleguje državljana M. K., lahko državljan M. K. na pomoč pokliče policijo. Ta lahko, če ugotovi, da se je državljan Z. Č. res obnašal neprimerno in neskladno z zakonom Republike Slovenije, ukrepa zoper njega in ga, spet v skladu z zakonom Republike Slovenije, tudi kaznuje. Policija žal, vsaj po trenutno veljavnih zakonih Republike Slovenije, državljana Z. Č. zaradi verbalnega nadlegovanja starejšega gospoda ne more izgnati iz države, kakor si je to zaželel državljan M. K., ko je izjavil, da takšnim, kot je Z. Č., v tej državi ni prostora. Državljan Z. Č. lahko zaradi svojega neprimernega obnašanja kvečjemu konča v kolumni Dnevnikovega Objektiva ali pa na sodišču, ki lahko državljanu M. K. dodeli tudi odškodnino za prestane duševne bolečine.