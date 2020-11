Precej jasno, po nižinah bo marsikje vztrajala megla

Danes bo precej jasno in po nižinah megleno, ob morju pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne se bo od zahoda povečala visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, v krajih z dolgotrajno meglo od 0 do 4 stopinje Celzija.