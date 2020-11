Napadalka je po prvih ugotovitvah preiskave v večji trgovini v Luganu na jugu Švice najprej skušala z rokami zadaviti eno žensko. Po navedbah prič je šlo za prodajalko, ki je bila pri tem lažje poškodovana, poroča spletni portal Deutsche Welle. Nato je napadalka z nožem po vratu porezala še eno žensko, ki je bila huje poškodovana. 28-letnico, ki prihaja z območja Lugana, so obvladale druge stranke trgovine. Nato so jo aretirali policisti, je sporočila policija v kantonu Ticino, navaja AFP.

Preiskavo je prevzela zvezna policija, ki je v torek na Twitterju sporočila, da preiskuje domnevni teroristični napad. "Švicarski policiji je poznana iz preiskave v zvezi z džihadističnim terorizmom iz leta 2017," so zapisali nekaj ur kasneje. "Ta napad me ne preseneča," je v torek dejala direktorica zvezne policije Nicoletta della Valle. Poudarila je, da se tovrstni napadi dogajajo povsod po svetu.

Spomnila je na napad, v katerem je bil septembra ubit 29-letni Portugalec. Tudi ta napad obravnavajo kot terorističnega. Dva Švicarja, stara 18 in 24 let, pa so aretirali tudi v povezavi s terorističnim napadom na Dunaju v začetku meseca. Avstrijski kancler je na Twitterju obsodil torkov napad v Luganu. Izrazil je sočutje z žrtvami in Švici zagotovil podporo.

Švica sicer doslej ni bila tarča obsežnejših terorističnih napadov kot na primer sosednja Francija.