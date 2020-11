Voditelji dvajsetih največjih gospodarstev sveta so na dvodnevnem »srečanju« G20, ki je tokrat potekalo prek videopovezave brez običajnega blišča, največ pozornosti namenili vprašanju, kako vsem ljudem na svetu, tudi tistim v revnih državah, zagotoviti dostop do testiranja, zdravil in predvsem cepiva proti koronavirusu, ki je doslej zahteval življenja že več kot 1,3 milijona ljudi.

Ruski predsednik Vladimir Putin pa je državam ponudil rusko cepivo sputnik. Podobno je predsednik Kitajske Xi Jinping ponujal kitajska cepiva. Kot pri sputniku se tudi pri kitajskih cepivih na zahodu bojijo, da so v Moskvi in Pekingu zamolčali stranske učinke.

To vprašanje je gostitelj, 84-letni savdski kralj Salman , načel takoj na začetku, v svojem otvoritvenem govoru v soboto: »Pomagati je treba vsem državam na svetu, saj svet ne bo varen, dokler ne bodo zaščiteni vsi.« Pozneje je francoski predsednik Emmanuel Macron dejal: »Moramo se izogniti temu, da bi se lahko samo bogati zaščitili pred virusom in bi se samo oni lahko vrnili v normalen vsakdanjik.« Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen pa je voditelje G20 pozvala, naj pred še koncem leta zberejo 3,8 milijarde evrov za to, da bodo prek Svetovne zdravstvene organizacije po vsem svetu imeli dostop do cepiv, testov in zdravil. »Pokazati moramo globalno solidarnost,« je še zapisala. Nemška kanclerka Angela Merkel je pripravljena prispevati 500 milijonov evrov. Predsednik evropskega sveta Charles Michel pa je predlagal poseben dogovor držav G20 o pandemiji, s katerim bi te skupaj nastopile proti novemu koronavirusu in morebitnim bodočim pandemijam. Evropski parlament je sicer von der Leyenovi in Michelu odsvetoval sodelovanje na G20 zaradi kršitev človekovih pravic v Savdski Arabiji, vendar si po mnenju obeh EU tega v sedanji situaciji ne more privoščiti.

Zamrznitev dolgov do sredine leta 2021

Takoj za uvodnim govorom savdskega kralja je nekaj besed, preden je odhitel na partijo golfa, povedal ameriški predsednik Donald Trump, ne da bi kot vsi drugi voditelji držav G20 podprl idejo o cepivih, ki bi bila dostopna vsem.

V sklepni deklaraciji so se države zavzele, da bi cepivo dobili vsi ljudje na svetu, prav tako so se dogovorili, da bodo sodelovali pri raziskavah, razvoju, proizvodnji in distribuciji varnega in učinkovitega cepiva, zdravila in diagnostike za covid-19. Trump je v svojem govoru dejal, da bo cepljen vsak Američan, ki bo to hotel, ter se pohvalil z izjemnimi zaslugami v boju proti virusu (ob 242.000 mrtvih v ZDA) in za spodbujanje ameriške gospodarske rasti (ki je letos ne bo). Mednarodnih zadev se je dotaknil le, ko je soudeležencem vrha G20 dejal: »Veselim se, da bom lahko še dolgo sodeloval z vami.«

Veliko pozornosti je bilo na vrhu G20 namenjene tudi okrevanju gospodarstva, čemur bo sicer osrednjo pozornost med svojim predsedovanjem G20 prihodnje leto posvetila Italija.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je opozoril, da bo pandemija najbolj prizadela gospodarstva revnih in zadolženih držav. Države G20 so se tako zavzele za zamrznitev dolgov 73 najrevnejšim državam do junija 2021, ZN pa predlagajo zamrznitev do decembra 2021.