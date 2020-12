Pozitivnih 25,7 odstotka testov, umrlo 47 ljudi

V Sloveniji so v petek opravili 6344 testov in potrdili 1636 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 25,7 odstotka, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1272 bolnikov, od teh 199 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 122 oseb, umrlo pa je 47 bolnikov s covidom-19 (v četrtek 61).