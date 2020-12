94-letna monarhinja in njen 99-letni soprog princ Philip sta med prvimi v vrsti za novo cepivo zaradi svoje starosti in ne bosta deležna morebitnih posebnih ugodnosti, poroča britanski časnik Mail on Sunday, ki je - poleg nekaterih drugih britanskih medijev - objavil novico o skorajšnjem cepljenju kraljice. V Buckinghamski palači novice zaenkrat niso želeli uradno komentirati.

V vrsti tudi drugi znani Elizabeta II. naj bi se sicer za hitro cepljenje po poročanju medijev med drugim odločila zato, da bi tako »opogumila« in vzpodbudila ostale, da sledijo njenemu zgledu in se tudi sami cepijo. Britanske oblasti namreč skrbi, da bi utegnili vse glasnejši nasprotniki cepljenja - ne le proti covidu-19, ampak tudi drugih - prepričati številne Britance. Po pisanju časnika Daily Mirror kraljica nikakor ni edina, ki želi s čimprejšnjim cepljenjem proti covidu-19 k temu vzpodbuditi svoje sodržavljane. Da se bodo cepili, takoj ko bo to mogoče, je namreč javno napovedalo že več znanih Britancev, med drugim komik Michael Palin iz skupine Monty Python in pevec Bob Geldof.

Začetek cepljenja že ta teden Cepljenje bodo na Otoku pričeli že ta teden, potem ko je britanska agencija za zdravila in medicinske izdelke (MHRA) v sredo rekordno hitro prižgala zeleno luč zanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glavna kriterija pri odločanju o tem, koga bodo cepili najprej, bosta starost in ranljivost. Najprej bodo tako cepili stanovalce in zaposlene v domovih za starejše, nato pa vse starejše od 80 let ter najbolj izpostavljene zdravstvene delavce. Naslednji na vrsti bodo preostali starostniki ter ljudje, ki so zaradi drugih bolezni izredno ranljivi. V prvi fazi bosta podjetji Pfizer in BioNTech Združenemu kraljestvu dostavili 800.000 doz cepiva od skupno 40 milijonov naročenih doz. Ker cepivo izdelujejo v tovarni v Belgiji, britanske oblasti pripravljajo načrt za dostavo cepiva, če bi se ta po skorajšnjem izteku prehodnega obdobja brexita 31. decembra in dokončnem izstopu države iz EU zapletla. Po sobotnem pisanju Independenta naj bi med drugim načrtovali prevoze z vojaškimi letali.