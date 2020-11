Med 100 in 500 evrov so morali nezakoniti migranti iz Turčije, Iraka, Irana, Pakistana, Afganistana, Bangladeša in Somalije tihotapcem plačati za pot od azilnega doma v Ljubljani do meje z Italijo. Najmanj 108 tujcem, prosilcem za azil, je na pomoč na poti v Italijo priskočila mednarodna kriminalna združba, ki je od njih pobrala kakšnih 40.000 evrov.

Nekaj tujcev se je na pot na zahod odpravilo že v treh dneh od prihoda v azilni dom, drugi v treh mesecih. To je bilo odvisno od tega, ali so imeli denar ali ne, je o v sredo zaključeni akciji kriminalistov povedal vodja sektorja organizirane kriminalitete, SKP PU Ljubljana, Stojan Belšak. Po hišnih preiskavah so prijeli sedem s kriminalno združbo povezanih oseb – dva slovenska državljana in pet tujcev, ki so zlorabili status prosilca za azil (Iračan, Mjanmarec, trije Pakistanci), za katere je preiskovalni sodnik odredil pridržanje, dodatnih pet so jih kazensko ovadili. Grozi jim od tri do 15 let zapora.

Kriminalisti so operacijo zagnali junija lani, ko so opazili, da v azilnem domu v Ljubljani zgoraj omenjeni prosilci za azil organizirajo odhode migrantov v tujino. Dodatno spodbudo jim je dala prijava podjetja tamkajšnje varnostne službe, da tihotapcem pomagata tudi dva njihova varnostnika, ki prosilcem za azil pomagata pri neopaznem izhodu iz doma. Dvojico so sicer takoj zatem odpustili, a so se kriminalci znašli tudi brez njiju.

Od takrat pa do prejšnjega tedna so kriminalisti proti osumljenim uporabljali tudi prikrite preiskovalne ukrepe. »Preiskava je bila otežena zaradi jezikovnih ovir, saj smo težko dobili prevajalce, ki so pomagali razvozlati prikrite preiskovalne ukrepe, obenem pa je v času epidemiološke krize delo policije že tako močno oteženo,« je razložil Belšak. Dodaten problem predstavljajo tudi iz tedna v teden spreminjajoče se taktike tihotapcev, saj se kriminalci izjemno hitro prilagajajo novim situacijam. »Migranti imajo na telefonih aplikacije z zemljevidi, prek katerih dobivajo napotke in navodila že, ko so še v tujini, denimo v BiH, Srbiji, Turčiji, Iranu. Tako jih vodijo v smeri želenega cilja,« opisuje Belšak in dodaja, da je Ljubljana po večini postojanka, kjer se nezakoniti migranti preoblečejo, se posušijo in si odpočijejo, preden nadaljujejo pot. Tisti bolj neučakani se proti Italiji usmerijo že takoj ob prestopu meje s Hrvaško.

Belšak je še povedal, da so samo redke ujeli pri prehodu meje s Hrvaške proti Ljubljani, več pa po izhodu iz azilnega doma v smeri Italije, Francije ali Nemčije. Zanimivo je še, da so storilci poznali policijske postopke, kakor tudi tiste za pridobivanje dovoljenj za mednarodno zaščito, kar so s pridom zlorabljali. Zlorabljali pa so tudi zaupanje nekaterih precej nevednih prosilcev za azil, ki so jih strašili z lažnimi podatki in tako izsilili višje plačilo za prevoz do meje. Migranti so od članov združbe dobili tudi natančna navodila, kaj povedati v primeru, da jih zasači policija.