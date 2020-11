Na dopoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujeta minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek ter vladni govorec Jelko Kacin. Ob 11. uri se bo sicer na Brdu pri Kranju začela seja vlade, po kateri bo predvidoma ob 15. uri potekala novinarska konferenca. Veliko bo odvisno od poteka seje, na seji se namreč po besedah Kacina pričakuje podaljšanje ukrepov.

Podatki iz občin kažejo, da je bilo največ potrjenih okužb v Radencih (27), v Gornji Radgoni (17), Murski Soboti (18), Lendavi (15), Ormožu (31), na Ptuju 40. V Celju je bilo 33 okužb, Slovenj Gradec jih je imel 39, Slovenjska Bistrica kar 66, v Velenju jih je bilo 73. V Mariboru je bilo okužb 117. Število novookuženih v domovih za starejše je bilo v torek višje, kot so kazali podatki za sredo, je opomnill Kacin. Na novo okuženih je bilo 338 stanovalcev in 66 zaposlenih. V bolnišnicah je bilo sicer včeraj hospitaliziranih skupno 1238 bolnikov, kar pomeni 42 postelj manj kot dan prej. Manj pacientov se je zdravilo tudi na intenzivnih oddelkih, in sicer 205. Iz vseh bolnišnic je bilo skupaj odpuščenih 78 oseb, preminilo je 45 oseb, od tega 36 v bolnišnični oskrbi. Prvič v novembru je bilo število odpuščenih pacientov višje od sprejetih.

Hrane je dovolj, nekateri sektorji imajo težave

Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek je v nadaljevanju spregovoril o tem, kako je zdravstvena kriza prizadela kmetijsko panogo. »Kljub temu da si želimo, da kmetijstvo deluje normalno in da je hrane v tem trenutku še vedno dovolj, v nekaterih sektorjih v teh dneh vendarle čutijo velike težave pri prodaji svojih izdelkov in pridelkov,« je dejal in pri tem naštel najbolj prizadete sektorje, med katerimi so prašičereja, govedoreja, sektor sadja in zelenjave ter vinski sektor. »To so tisti sektorji, ki v tem trenutku občutijo največje težave in pridelki živali ostajajo na kmetijskih gospodarstvih.«

Podgoršek je ob tem poudaril, da je hrane v tem trenutku še vedno dovolj in opozoril, da ni nikakršne potrebe po paničnem nakupovanju. Vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, to je kmete, zadruge, živilskopredelovalna podjetja, kot tudi trgovske verige in trgovce, pa je naslovil s prošnjo, da solidarno prispevajo k temu, da se hrana slovenskega porekla vendarle odkupuje in prodaja slovenskim potrošnikom. »Prosimo tudi potrošnike, da s svojim nakupnim odločanjem pri vsakodnevni izbiri hrane izbirajo hrano lokalnega izvora. S tem bodo zagotovo lahko pomagali tako kmetom, živilcem kot tudi pomagali ohranjati naše slovensko podeželje.«

Jutrišnji dan je sicer praznik za slovensko kmetijstvo, jutri je namreč dan slovenske hrane. Letos že desetič obeležujemo tradicionalni slovenski zajtrk, ki bi ga obeležili tudi v slovenskih šolah in vrtcih, bo pa ta obletnica po besedah kmetijskega ministra zagotovo zaznamovana s trenutno covid-19 situacijoi. »V devetih letih tradicionalnega slovenskega zajtrka smo v šolah in vrtcih razdelili več kot 2,5 milijona tradicionalnih zajtrkov. V letošnjem letu ga bomo obeleževali doma,« je spomnil in opomnil, da je potrebno v takšnih razmerah poudarjati pomen hrane lokalnega izvora, mlajše pa navajati, da se za živila slovenskega porekla odločajo skupaj s starši. Z ministrstvom za šolstvo sicer velja dogovor, da bodo tradicionalni zajtrk ponovili takoj, ko bo to možno, ko bodo otroci znova v šolah.

Podgoršek se je kasneje dotaknil tudi problema zavržene hrane. »Naša država pripravlja strategijo za zmanjševanje zavržkov hrane,« je dejal in pojasnil, da na ta način lahko omogočimo boljše cenovne pogoje pri nakupu hrane, predvsem pa to, da hrano, ki je užitna, ne mečemo stran. Povedal pa je še, da bodo jutri med zdravstvene delavce s simbolnim dejanjem razdelili približno 42.000 jabolk, z zajtrkom pa se bodo v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami spomnili tudi na socialno šibkejše. »Naj omenim še, da bomo vladi na podlagi že omenjenih težav danes predlagali sprejem odloka za pomoč v sektorju prašičereja. Ta sektor je v celotni Evropi v izjemni krizi, tako zaradi težav pri prodaji v luči covida-19 kot tudi zaradi afriške prašičje kuge. Pomoč bo v primeru sprejetja odloka izplačana še v letošnjem letu,« je zaključil minister in opozoril na upoštevanje zdravstvenih ukrepov tudi v času kolin.