Šolanje na daljavo je nevarno!

Včeraj smo vas opozarjali, kako nevarno (in drago) je planinarjenje v času covid zapor. Danes na podlagi povsem konkretnih dokazov opozorila nadaljujemo. Še bolj nevarno od hoje v gorah je šolanje na daljavo. Ne verjamete? Nič ne bomo olepševali, takole je včeraj poročala štajerska policija: »Okoli 12.30 je 44-letna ženska v Pekrah kuhala kosilo, obenem pa pomagala otrokom pri šoli na daljavo. Na štedilniku se ji je medtem vnelo olje, kar je sprva poskušala pogasiti sama, vendar se je nadihala dima, zato so poklicali gasilce. Ti so požar pogasili.« Požrtvovalni gospe, ki je morala opravljati naloge gospodinje in domače učiteljice hkrati, na srečo ni bilo hujšega, škode pa je bilo za tisoč evrov.