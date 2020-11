Iz ZDA prihajajo nove vzpodbudne novice. Farmacevtsko podjetje Moderna je danes sporočilo rezultate tretje faze testiranja njihovega cepiva proti novemu koronavirusu. Pri podjetju pravijo, da je njihovo cepivo 94,5-odstotno učinkovito. Poleg okoli 5 odstotnih toč višje učinkovitosti od cepiva, ki ga razvijata Pfizer in BioNTech, obeta cepivo Mederne tudi izrazito manjše težave z logistiko. Pfizerjevo in BioNTehcovo cepivo je namreč treba ves čas, na poti od tovarne do pacienta, hraniti pri izredno nizkih temperaturah med -70 in -80 stopinjami Celzija. Cepivo Moderne medtem do 30 dni zdrži pri temperaturah med 2 in 8 stopinjami Celzija. Do šest mesecev pa zdrži pri temperaturi -20 stopinj Celzija.

Nižje logistične stroške pa spremlja izrazito višja cena cepiva. Medtem ko bi bilo za dozo cepiva AstraZenece in Univerze Oxford treba odšteti okoli 3 evre, za cepivo podjetja Johnson in Johnson ter Sanofi in GSK okoli 9 evrov, ter okoli 33 evrov za dva odmerka cepiva podjetji Pfizer in BioNTech, bi se cena dveh doz cepiva Moderne gibala med 42 in okoli 50 evri.

Modernino cepivo temelji na podobni mRNA tehnologiji kot Pfizerjeveo in BioNTechovo cepivo. Cepivo celicam v telesu posreduje navodila za spodbujanje proizvodnje beljakovin za preprečevanje ali boj proti bolezni. Pred uporabo bo morala cepivo preveriti še ameriška agencija za hrano in zdravila FDA.

Tudi če bo cepivo prejelo zeleno luč v ZDA, ga v drugih državah ne gre pričakovati pred naslednjim letom. Podjetje pravi, da bodo do konca leta za ZDA pripravili 20 milijonov odmerkov, prihodnje leto pa bi bili za globalni trg sposobni proizvesti med 500 milijoni in milijardo odmerkov.