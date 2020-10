Kitajska je ena od držav, ki so doslej v razvoju cepiva dosegle največji napredek. Pod okriljem podjetij Sinovac in Sinopharm poteka razvoj štirih cepiv, ki so glede na današnje izjave predstavnikov vlade v tretji, klinični fazi testiranja, torej zadnji pred prošnjo za pridobitev dovoljenja za promet.

Oba kitajska farmacevtska velikana sta se za izvedbo testiranja obrnila na tujino, zlasti na Brazilijo, Indonezijo in Turčijo. Na Kitajskem namreč dnevno potrdijo le še peščico primerov, zaradi česar pogoji ne ustrezajo izvedbi kliničnega testiranja v tretji fazi, je danes poudaril predstavnik ministrstva za znanost in tehnologijo Tian Baoguo.

Doslej sicer na svetu ni še nobeno cepivo dobilo dovoljenja za proizvodnjo in distribucijo v velikem obsegu. So pa pristojne kitajske oblasti že odobrile uporabo teh cepiv v nujnih primerih.

Od julija je bilo tako cepljenih že več sto tisoč ljudi z zaposlitvami na področjih, ki veljajo za nujna, kot so denimo bolnišnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska predvideva, da bo do konca leta razvila zmogljivosti za proizvodnjo 610 milijonov odmerkov različnih cepiv proti covidu-19 na leto. Od leta 2021 naprej pa naj bi se proizvodnja na letni ravni dvignila na več kot milijardo odmerkov, še piše AFP.