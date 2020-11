Skupina za razvoj smernic (GDG) pri WHO, v kateri so zbrani mednarodni strokovnjaki, so s tem zavrnili enega redkih zdravil, ki je imel nekaj pozitivnih rezultatov pri bolnikih.

Strokovnjaki so še dodali, da niso izključili možnosti, da bi lahko zdravilo povzročilo tudi škodo, še piše v danes objavljenem članku v reviji British Medical Journal.

Ugotovitve temeljijo na štirih različnih študijah, v katere so vključili več kot 7000 bolnikov s covidom-19, ki so jih zdravili v bolnišnicah.

Remdesivir ameriškega farmacevtskega podjetja Gilead so razvili kot zdravilo za zdravljenje ebole. Spomladi se je po prvih študijah izkazalo tudi kot edino že obstoječe zdravilo, ki naj bi zmanjšalo čas hospitalizacije pri bolnikih s covidom-19. Dovoljenje za uporabo je dobilo tudi v Evropski uniji.

Kasnejša študija WHO je sicer opozorila, da je imelo zdravilo po njihovih ugotovitvah malo učinka oz. nič na smrtnost ali čas hospitalizacije pri 11.000 bolnikih v 30 državah.