Po dolgih letih nedejavnosti je lani znova oživela Kulturniška zbornica Slovenije (KZS); dobila je nov ustanovitveni akt, a tudi novega predsednika – to je Janoš Kern, direktor ustanove Imago Sloveniae, sicer tudi državni svetnik. Ta se je, kot pravi, lotil temeljite prenove organizacije, ki ni nikdar zaživela na način, kot je bilo zamišljeno. »Trenutno zbornica še vedno nima urejenega financiranja, kljub temu pa je zelo aktivna na številnih področjih,« zatrjuje.

Med poleni in načrti

Pobude za ustanovitev kulturniške zbornice segajo v leto 1992, ko so zamisel o njej podprli mnoga društva in posamezniki, ki so ugotovili, da so strokovna združenja v novem sistemu izgubila vsakršno vlogo pri oblikovanju kulturne politike. Zbornica naj bi kot prostovoljna organizacija, ki bi združevala stanovska društva in izvajalce kulturnih dejavnosti, ponudila prostor za iskanje strokovnih rešitev ter njihovo posredovanje politiki; bila naj bi torej nekakšna dialoška partnerica ministrstva za kulturo. Leta 1996 je bila tudi res ustanovljena, vendar svojega namena ni nikoli zares opravljala, čeprav je bila vanjo včlanjena večina stanovskih društev in drugih organizacij v kulturi. Pred leti so jo nekateri že razglasili za neobstoječo, drugi so ugotavljali, da marsikomu ni bilo nikoli v interesu, da bi zaživela. Posredno to ugotavlja tudi Kern: »V dosedanjem mandatu smo bili že deležni kar nekaj polen; očitno ponovna obuditev zbornice moti nekatere lobije v kulturi in politiki.«

Pravi, da ga to preseneča. »Zbornica ni nikomur konkurenca, želi samo na profesionalnih osnovah povezati kulturni sektor. Naš cilj ni odpiranje fronte proti komur koli, temveč vzpostavljanje tvornega dialoga, zasnovanega na strokovno utemeljenih argumentih in dobrih praksah, kar bi pripomoglo pri oblikovanju učinkovitih kulturnih politik.« Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi sicer za zbornico predvideva številne naloge, novi predsednik pa gre še malce dlje. »Kot pomemben cilj vidim tudi podporo kulturnim organizacijam na področjih, kot so na primer organizacija, promocija in kulturni marketing, vodenje knjigovodstva in računovodstva ali svetovanje na področju razpisov. Večina organizacij je namreč kadrovsko podhranjena in jim zato primanjkuje tovrstnega specifičnega znanja,« dodaja Kern. »S takšnimi 'skupnimi službami' bi povečali učinkovitost njihovega delovanja in posledično tudi povišali kakovost umetniške produkcije.«

V zbornico je trenutno včlanjenih 75 kulturnih organizacij, od tega 24 reprezentativnih društev in združenj, ki združujejo več kot 6500 članov, kar predstavlja velik del kulturnega sektorja. »Glede na dejstvo, da je bila zbornica vrsto let pasivna, to vidim kot uspeh,« razmišlja Kern. »Predvsem me veseli vse večje zavedanje kulturnikov, da je lahko prihodnost kulture le v sodelovanju in povezovanju; nekaj združenj je še vedno nezaupljivih do zbornice, a z njimi vseeno dobro sodelujemo.«