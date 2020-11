Cankarjev dom bo med 11. in 22. novembrom izpeljal 31. ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe), filmi pa bodo na ogled zgolj prek spleta s pomočjo platforme VOD – video na zahtevo. Videti bo mogoče 22 od 38 predvidenih celovečernih filmov in še nekaj kratkih, med njimi pet tekmovalnih iz sklopa Perspektive. Za te filme so namreč lahko pridobili pravice za spletno prikazovanje.

Peterica za vodomca Namesto sprva predvidenih osmih bo v tekmovalnem programu Perspektive prikazanih pet filmov, je povedal programski direktor festivala Simon Popek. Film Asistentka avstralske režiserke Kitty Green govori o mladi asistentki, ki je v službi priča dvomljivim poslom svojega šefa, ki spominjajo na afero Harvey Weinstein. Film Gagarin avtorjev Fanny Liatard in Jérémyja Trouilha je portret življenjskega utripa na rasno pestrem obrobju Pariza, Izgnanstvo kosovskega režiserja Visarja Morine, zmagovalni film letošnjega Sarajevskega filmskega festivala, pa govori o moškem, ki se je zapletel v mreže lastne paranoje. Celovečerni prvenec Srba Marka ĐorđevićaMoj jutranji smeh je črna komedija o spolno zavrtem mladeniču, grško-poljsko-slovenska koprodukcija Sadeži pozabe režiserja Christosa Nikouja pa duhovito in elegično pripoveduje o tem, kako čustva krojijo človekov spomin. O nagradi vodomec bo letos zaradi izrednih okoliščin odločala kar domača žirija, v njej so Marina Gumzi, Ženja Leiler in Zdravko Duša.

Uveljavljeni režiserji Deset novitet si bo mogoče ogledati v sekciji Predpremiere. Dragi tovariši ruskega režiserja Andreja Končalovskega, nekdanjega asistenta Andreja Tarkovskega, govori o dolgo zamolčanih režimskih krvavih dogodkih v eni od ruskih vasic v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Film si je na letošnjem beneškem festivalu prislužil posebno omembo žirije. Nažgani režiserja Thomasa Vinterberga preizprašuje pivske navade Dancev, film Poletje '85 francoskega režiserja Françoisa Ozona pa je tragična romantična zgodba o neuslišani ljubezni na obali Normandije. Nemški režiser Christian Petzold je podpisal film Undine, ki pripoveduje zgodbo z mističnim pridihom o temperamentni zgodovinarki in zadržanem potapljaču, ki skušata kljubovati vodnim silam. Film je na lanskem Berlinalu prejel nagrado ekumenske žirije. Na ogled bo tudi dokumentarec o aktivistki Greti Thunberg v režiji Nathana Grossmana ter festivalsko uspešna slovenska manjšinska koprodukcija Oče režiserja Srdana Golubovića. V sklopu Kralji in kraljice je Popek izpostavil dokumentarec Koronacija o karanteni v Wuhanu, ki ga je na daljavo režiral umetnik Ai Weiwei, ter črno komedijo Zberi se, babica v režiji Pjera Žalice, ki govori o razpadu družine ob umirajoči babici. V sklopu Panorama je priporočil film Zlo ne obstaja v režiji Iranca Mohammada Rasoulofa, v Ekstravaganci pa film Mandibule v režiji Quentina Dupieuxa. Mladi gledalci bodo na svoj račun prišli v sklopu Kinobalon, med drugim bosta na ogled filma VolkoviSamuela Kishija Leopoja ter Moj brat lovi dinozavre v režiji Stefana Cipanija.

Retrospektiva Fellinija kasneje Simon Popek je predvidel tudi 17 filmov, ki bi morali biti prikazani v sklopu retrospektive Federica Fellinija. Te za zdaj ne bo, ker gre pri italijanskem cineastu za filmske kopije, ki jih ni mogoče prikazati digitalno. Zato upajo, da se do decembra razmere toliko uredijo, da jih bodo lahko predvajali v svojih dvoranah. Takrat naj bi zavrteli tudi preostale načrtovane filme letošnjega festivala. »Čeprav bo vsaj novembra Liffe mogoče gledati zgolj prek spleta, ga mi še vedno jemljemo kot dogodek v kinih in si skupaj s prikazovalci in distributerji prizadevamo ohraniti klasično filmsko izkušnjo,« je povedal Popek. Poleg osrednje nagrade vodomec bodo tudi letos nagradili najboljši kratki film iz sekcije Evropa na kratko, podelili bodo še nagrado Fipresci ter tudi nagrado Art kino mreže Slovenije.

Kako si ogledati filme na Liffu Letošnji Liffe bo v celoti na spletu, tako nakup vstopnic (cena posameznega filma je 6,90 evra) kot ogled filmov pa bosta potekala prek spletne platforme Cinesquare.com. Pri filmih Zberi se, babica, Koronacija in Moj jutranji smeh bo število ogledov neomejeno, pri preostalih pa bo zgornja meja zaradi zaščite kinodistibuterjev 1500 ogledov. Filme izberete na spletni strani liffe.si, tam opravite tudi nakup vstopnic, v spletno trgovino CD in na platformo Cinemasquare pa se je treba najprej registrirati. Na liffe.si bo ob vsakem filmu na voljo gumb »ogled filma«, ki vas bo peljal na izbrani film. Ob kliku na »play« pa vnesete še unikatno kodo, ki bo zapisana na vaši vstopnici. Ena koda velja za enkratni ogled posameznega filma, veljavna pa je štiri ure. V videoteki DKino bodo na voljo tudi filmi iz preteklih edicij Liffa.