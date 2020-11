Multiinštrumentalist Iztok Koren je v glasbi samouk, z njo se ukvarja ob redni službi, nedvomno pa povsem prežema njegovo življenje. Najbolj ga poznamo iz zasedbe Širom, v kateri igra z Ano Kravanjo in Samom Kutinom. Najdlje pa je s ŠKM bando, ki s polnim imenom pomeni Štefan Kovač Marko banda (po partizanu in narodnem heroju), v kateri igra kitaro. Gre za zasedbo iz Beltincev, ki preigrava progresivni rock s prvinami jazza in noise rocka in se lahko pohvali že s petimi studijskimi albumi. Najdemo ga tudi v subtilnem noise duetu Hexenbrutal.

Prvič samostojno Po desetih letih aktivne prisotnosti na koncertni sceni se je Iztok Koren – tudi zaradi spomladanske izolacije – odločil, da izda svoj prvi samostojni album. »Napisal sem šest kompozicij za bendžo, tristrunski bendžo, akustično kitaro in terenske posnetke. Skladbe so nastajale doma, v kopalnici, večinoma ponoči, ko je moja družina že spala, saj je to edini prostor v hiši, kjer 'hrup' ni moteč. Na srečo je bila akustika med keramičnimi ploščicami odlična!« Postopek snemanja je bil potem zanj intenziven. »Po njem sem se počutil precej izpraznjen, dober mesec dni se sploh nisem mogel dotakniti inštrumentov, zdaj pa se je na srečo energija že vrnila,« se smeje po tem, ko je projekt že ugledal luč sveta. Ploščo Osamljene hvalnice in stebri praznine sta namreč avgusta v enem dnevu posnela v studiu s producentom Chrisom Eckmanom, ki jo je potem tudi zmiksal, mastering pa je bil zaupan Dejanu Lapanji. V digitalni obliki je prejšnji teden izšla pri londonski založbi Takuroku legendarnega kluba Cafe Oto, v fizični obliki pa jo bo prihodnje leto izdala še italijanska založba Torto Editions. »Zamisel o tej zelo intimni izpovedi je zorela več let, zadnji potisk, vero in motivacijo za uresničitev pa je s svojo vztrajnostjo dal prijatelj in kitarist Raphael Roginski,« pravi.