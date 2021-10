Tekmovalna sekcija Perspektive s filmi, ki konkurirajo za nagrado vodomec, vključuje na 24. Festivalu slovenskega filma (FSF) v Portorožu med drugim za režijo nagrajeni celovečerec Sinka Inventura, tragikomedijo o človeku, ki spozna, da je imel o svojem življenju napačne predstave, ter mednarodno uspešni slovenski manjšinski koprodukciji Morena v režiji Antonete Alamat Kusijanović ter Telesce Laure Samani.

Programski direktor Simon Popek je na današnji predstavitvi Liffa napovedal, da so v glavni tekmovalni program uvrščeni tudi »abstraktna simfonija beneške lagune« Azor v režiji Andreasa Fontane, predstavnik grškega novega vala Kala Azar v režiji Janis Rafa ter film Kje je Venera? Norike Sefa, ki prinaša zgodbo o vsakdanu mladenke, živeče v strogem patriarhalnem okolju.

Za vodomca se bodo potegovali še črno-beli film Oblak v njeni sobi, zmagovalni film festivala v Rotterdamu, katerega režijo podpisuje Zheng Lu Xinyuan, celovečerni prvenec Panaha Panahija, sina režiserja Jafarja Panahija, z naslovom Pohodi plin!, ki je »zelo spiritualna zgodba, postavljena na iransko podeželje«, in film Služabniki Ivana Ostrochovskyja, ki predstavlja zgodbo dveh študentov teologije v obdobju železne zavese.

Dobro zastopana tudi domača kinematografija

Slovensko kinematografijo v programu Liffa zastopajo še na FSF večkrat nagrajeni celovečerec Tijane Zinajić Prasica, slabšalni izraz za žensko, manjšinska koprodukcija Nebesa Srdjana Dragojevića, prav tako manjšinska koprodukcija Kapa v režiji Slobodana Maksimovića ter nova filma na Češkem delujočega slovenskega režiserja Olma Omerzuja - celovečerec Atlas ptic in kratkometražec Poslednji dan patriarhata. V tekmovalnem naboru 16 kratkometražcev Evropa na kratko pa bosta ob Omerzujevem prikazana še igrani film Kazenski strel v režiji Roka Bička in animirani Steakhouse Špele Čadež.

Liffe bo 10. novembra uvedla projekcija filma Pravi moški režiserke Marie Schrader o izkušnji znanstvenice, ki mora tri tedne sobivati s humanoidnim robotom. V ustaljenih festivalskih sekcijah je zaslediti številne filme, ki jih podpisujejo priznana festivalska imena, so pobrali glavne nagrade na festivalih A-kategorije ali pa jih je Popek v program uvrstil, ker tako ali drugače izstopajo. Med predpremierami so denimo prejemnik zlatega leva v Benetkah Dogodek v režiji Aurey Diwan, film o lezbičnem odnosu med italijanskima nunama v 17. stoletju Benedetta v režiji Paula Verhoevena in pa novi film Raduja Judeja z naslovom Nesrečni fuk ali Nori pornič.

Popek je za morda najbolj komercialen film v letošnjem naboru omenil Spencer, interpretacijo štirih dni življenja princese Diane v režiji Pabla Larraina, z žlahtnim primerom svoje filmske poetike (Vzporedni materi) pa se na festival vrača Pedro Almodovar. Edini animirani celovečerec na festivalu je Belle: zmaj in pegasta princesa, ki ga podpisuje Mamoru Hosoda.