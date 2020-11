Na 31. festivalu Liffe, ki letos poteka prek spletne platforme cinesquare vod platform, prihaja do številih tehničnih težav, filmov ni mogoče zagnati ali zamrzujejo, medtem ko zakupljena koda v vrednosti 6,9 evra za ogled enega filma teče in je na voljo le štiri ure.

Že prvi dan so bile težave z registracijo, ker je bilo treba označiti državo, Slovenije pa med državami sploh ni bilo na voljo. Skozi registracijo se je dalo prebiti le, če si vedel, da je Slovenija vendarle izpisana čisto na koncu seznama, a v grščini.Σλοβ

Na facebook strani Liffa je ena od gledalk zapisala: »Na žalost sem nad platformo zelo razočarana. Po nakupu kode sem si želela film ogledati, pa je bila povezava tako slaba, da to ni bilo možno, vsakih nekaj sekund se je zgodila prekinitev zaradi nalaganja strani.« Druga uporabnica je zapisala: »Festivalska stran se sploh ne zažene! Preobremenjena stran?« Tretji: »Meni nič ne dela. Cel večer se že ukvarjam s tem.« Nekdo se je tudi spraševal, »kako je mogoče, da je cena ogleda filma tako visoka? Spletna platforma MUBI ali BFI omogoča ogled množice art filmov za tri do pet evrov na mesec. Vodstvo festivala mu je odgovorilo, da »Liffe predstavlja skrbno načrtovan izbor najnovejših filmov, ki jih tudi v kinematografih še ni bilo mogoče videti, zato je cena višja od filmov starejših datumov, ki so običajno v televizijskih videotekah«.

Omejeno število kod

Simon Popek, programski direktor festivala, je včeraj pojasnil, da je prvi festivalski dan zaradi številnih hkratnih ogledov, ki so presegli njihova pričakovanja, pri filmu Nažgani prišlo do določenih tehničnih težav, ki so jih še isti večer oziroma ponoči odpravili: »Pritožilo se je kakšnih 40 ljudi, dobili so nove kode za ogled. Dejstvo je tudi, da imajo različni uporabniki različne tipe naprav, prek katerih si ogledujejo filme, internet pa zna biti nepredvidljiv. Kot organizatorji prevzemamo svoj del odgovornosti, uporabnikom se opravičujemo in jim zagotavljamo nove kode. Ves čas smo v stiku tudi s podjetjem, ki je postavilo to platformo.«

Težave so pravzaprav pričakovali, saj še nimajo izkušenj. »Če nekdo kupi 15 kod, pa mu že pri prvem filmu vse nagaja, če pa je to še pri filmu Nažgani, ki je najbolj zaželen film letošnjega festivala in že razprodan, je slaba volja razumljiva. Ali bomo za ta film dobili še kakšno dodatno kodo, je odvisno od distributerja. Ampak tako je tudi običajno na Liffu: ko je film razprodan, je razprodan.«

Spletna oblika predvajanja filmov se bo v prihodnje prelevila v hibridno obliko festivala, ko se bo ta vrnil v kinodvorane, »ker nas je že letos presenetil velik odziv. Na voljo je 15.000 ogledov, doslej smo jih prodali že 6000.« Povedal je še, da se prodaje kod z lansko prodajo vstopnic ne da primerjati, kajti letos je predprodaja potekala samo štiri dni, običajno pa traja tri tedne. »V tem času prodamo že šestdeset odstotkov vseh vstopnic, lani torej 27.000. Ena vstopnica tudi ni isto kot ena koda, s katero si lahko doma ogleda film več ljudi. Zato tudi o številu gledalcev težko govorimo.«