V Perspektivah, ki letos tekmujejo za Liffovo nagrado vodomec, sta tudi filma Moj jutranji smeh in Sadeži pozabe. Moj jutranji smehMarka Đorđevića je skrajno nepretenciozna, a učinkovita miniaturka s srbskega podeželja. Glavna aduta filma sta pristnost in glavni lik, ki mu uspe v gledalcu vzbuditi tako občutke pomilovanja kot sočutja. Dejan (izvrstno medli Filip Đurić) je tipičen predstavnik socialno zavrtih mladeničev, kastriranih od svojih čustveno incestuoznih, pretirano zaščitniških mater. Z mamo in propadlim očetom živi v Kragujevcu in po nekaj ur tedensko poučuje zgodovino na lokalni šoli. Star je osemindvajset let in še vedno je devičnik, nekakšen dobrodušen orjak, ki z glavo nemalokrat prebije zgornji rob kadra, mi pa opazujemo le njegovo ogromno, mlahavo, nefunkcionalno telo, ki binglja s povešenih ramen. V njem je slutiti notranjo napetost, a ima premalo volje in poguma, da bi se premaknil z mrtve točke. Kljub temu s svojo dobrotljivostjo in neškodljivostjo gledalcu zlahka zleze pod kožo, da zanj stisne pesti, ko se okrog njega začne vrteti prijetna sodelavka Kaća. Đorđevićev prvenec neobremenjeno in s pretanjenim občutkom za detajle okolja, iz katerega režiser izhaja, ujame ritem in barvo življenja v srbski provinci. To je življenje v leru – otopelo, nerazburljivo, oblečeno v vse odtenke rjave, a tudi prisrčno naivno in nezlagano.

Tudi drugi kandidat za vodomca je prvenec, in sicer Sadeži pozabe v režiji Grka Christosa Nikouja. Nikou je kot asistent režije sodeloval pri Podočniku Jorgosa Lanthimosa, ki je pred natanko desetletjem odnesel domov Liffovega vodomca. Ne preseneča torej, da gre tudi pri Sadežih pozabe za še eno v vrsti odštekanih, z absurdom prežetih zgodb iz čudaškega imaginarija grškega novega vala, tokrat v nekoliko srhljivem sozvočju z realnostjo, ki jo trenutno živimo. Film se namreč dogaja med epidemijo amnezije, ki ji podlegajo prebivalci neimenovanega grškega mesta. Novi bolezni podleže tudi melanholični Aris (Aris Servetalis), moški srednjih let, povešenega pogleda in stoične drže, ki mu v bolnišnici predlagajo program rehabilitacije, kjer bo dobil nove spomine in novo identiteto.

Aris mora po navodilih s kaset zasledovati ključna doživetja in jih dokumentirati s polaroidnim fotoaparatom. Nikou se tu poigrava z vprašanjem odnosa med spomini in identiteto, obenem pa iz anahronistično analogne realnosti svojega filma kritično ošvrkne sodobno kulturo selfijev in konstrukcije nepristnih identitet ter hlastanja po doživetjih, ki morda sploh niso predmet naših resničnih želja.