Doslej so v Avstriji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 158.746 osebah. Trenutno je v Avstriji 62.665 aktivnih okužb. Umrlo je skupno 1454 bolnikov s covidom-19.

V zadnjih 24 urah so največ okužb z novim koronavirusom ponovno potrdili v deželi Zgornja Avstrija, in sicer 1489. Na drugem mestu je dežela Spodnja Avstrija z 891 novimi okužbami, sledita Dunaj z 711 novimi okužbami in avstrijska Štajerska s 706 novimi okužbami. Najmanj okužb, 163, so tokrat potrdili na avstrijskem Koroškem.