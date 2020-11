Ob 11. uri bomo v živo spremljali novinarsko konferenco o aktualnem stanju v zvezi z novim koronavirusom, na kateri bodo sodelovali koordinator za covid bolniške postelje pri Ministrstvu za zdravje Robert Carotta, vodja Covid oddelka splošne bolnišnice Ptuj Primož Horvatin vladni govorec Jelko Kacin.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali koordinator za covid bolniške postelje pri Ministrstvu za zdravje Robert Carotta, vodja Covid oddelka splošne bolnišnice Ptuj Primož Horvat in vladni govorec Jelko Kacin.

Gantar: Za 14 dni bi morali še strožje omejiti nenujne dejavnosti

Za 14 dni bi morali uvesti še nekoliko strožje ukrepe, omejiti nenujne dejavnosti, tudi javni promet, predvsem pa v tem času še ne bi smeli sproščati ukrepov, saj še nismo dosegli dovolj stabilnega stanja, je, kot smo poročali včeraj, minister za zdravje Tomaž Gantar navedel v predlogu vladi. Za STA je zanikal, da s sprejetjem predlogov pogojuje svoje ministrovanje.

Gantar je zavezan, da vladi tedensko podaja predloge ukrepov za obvladovanje epidemije novega koronavirusa. Doslej je dajal predvsem predloge, povezane s področjem zdravja, opozorjen pa je bil, da jih mora podajati za celoto, kar je tudi storil, je pojasnil za STA.

V ponedeljek je tako vladi podal predlog ukrepov glede na aktualno epidemiološko sliko, in sicer gre po njegovih besedah za nekoliko blažji predlog, kot ga je konec tedna predstavila strokovna skupina, podoben pa je ukrepom, kot so veljali že spomladi. Kot je pojasnil, gre predvsem za omejitve nenujnih dejavnosti, tudi javnega prometa. »Verjetno zdaj v teh 14 dneh ne bi bilo nobene tragedije, če nekdo ne more kupiti pohištva ali pa novega avtomobila ali kaj podobnega,« je ocenil minister.

Ob tem je poudaril, da se v celoti zaveda tudi težav, v katerih smo kot država zaradi omejitev na področju gospodarstva. A je opozoril na omejeno zmogljivost zdravstva in bolnišnic, ki delajo vedno težje, saj se obremenitve še vedno večajo, prav tako se še vedno povečuje število umrlih s covidom-19. »Z mojega stališča in ministrstva sem dolžan predlagati ukrepe, če že odgovarjam za to,« je poudaril.

Pojasnil je, da je bila omejitev gibanja na en kilometer od stalnega prebivališča tudi eden od predlogov strokovne skupine, ki pa ga v svoje predloge ni vključil, glede na to, da so se razmere v zadnjih dneh vendarle nekoliko izboljšale. Se pa strinja s strokovno skupino, da če se bodo v teh dneh razmere še poslabševale in se število novo sprejetih v bolnišnice ne bo zmanjševalo, »pridejo v poštev tudi strožji ukrepi«.