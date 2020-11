V slovenski južni sosedi so v zadnjem dnevu ob 9216 testih na novi koronavirus potrdili 3308 okužb. Aktivno okuženih je v državi 19.985 ljudi, kažejo podatki hrvaškega štaba civilne zaščite po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

Bolnišnično zdravljenje potrebuje 2031 covidnih bolnikov, od tega jih je 223 priključenih na medicinski ventilator.

V zadnjem dnevu je umrlo še 49 bolnikov s covidom-19, od začetka epidemije pa 1353. Z novim koronavirusom se je doslej na Hrvaškem okužilo 103.718 ljudi, je sporočil štab civilne zaščite.

Danes so sicer po celotni državi zaostrili ukrepe za zajezitev virusa, ki bodo veljali do 15. decembra. Od polnoči je zbiranje ljudi na javnih mestih omejeno na 25. Na porokah je lahko največ 15 ljudi, na pogrebih 25. Na zasebnih druženjih pa je lahko do deset ljudi.

Za dogodke, kot so kulturno-umetniške profesionalne prireditve, kino predstave ali cerkveni dogodki, so število udeležencev omejili glede na velikost prostora. Omejitve glede števila kupcev veljajo tudi za trgovine. Športne prireditve bodo še najprej potekale brez gledalcev.

Poleg tega so zaprli nočne klube, casinoje ter klube z igralnimi avtomati. Gostinski lokali lahko goste odslej sprejemajo do 22. ure. Prodaja alkoholnih pijač je prepovedana med 22. in 6. uro.

Že v petek pa so še strožje ukrepe za dva tedna uvedli v varaždinski županiji, ki meji na Slovenijo. Začasno so zaprli vse gostinske lokale. Dovoljeni sta zgolj priprava in dostava hrane. Prepovedali so tudi vse dogodke v zaprtih javnih prostorih. Prepovedani so vsi javni dogodki na prostem, na katerih je pričakovati, da bi se lahko istočasno zbralo več kot 20 ljudi.