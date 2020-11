Moški, zaposlen v hladilnici v pristanišču Binhai v tem mestu na severovzhodu Kitajske je zdaj v bolnišnici, navajajo pristojne lokalne oblasti po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Poleg tega preučujejo vzorce, ki so jih odvzeli ljudem, ki so bili v tesnem stiku s tem delavcem, in v delovnem okolju. Po poročanju časnika Global Times je osem ljudi, ki so bili v stiku z njim, preventivno v karanteni.

Virus po mnenju oblasti izvira iz pošiljke zamrznjenih svinjskih krač, ki so jih iz nemškega Bremna uvozili v Tianjin in nato naprej v mesto Dezhou v provinci Shandong. Vzorec, ki so ga odvzeli s pakiranja tega mesa, je bil pozitiven na novi koronavirus, navajajo oblasti.

Na Kitajskem že več mesecev skoraj ne poročajo o novih primerih koronavirusa, tako da se življenje in gospodarske dejavnosti vračajo v ustaljene tirnice. So pa zabeležili že več manjših lokalnih izbruhov virusa, ki jih zajezijo s strogimi ukrepi in množičnim testiranjem.

Za vnos virusa so v preteklosti že večkrat okrivili zamrznjeno hrano oziroma njeno pakiranje iz tujine.