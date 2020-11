Demokrati so se slabo odrezali na volitvah v državne kongrese

Demokratska stranka je pred torkovimi splošnimi volitvami v ZDA upala na prevzem večine v številnih državnih kongresih, vendar se to ni zgodilo. Za demokrate je to slab obet tudi v prihodnje, ker bodo meje kongresnih okrožij znova večinoma risali republikanci. Pred volitvami so republikanci po ZDA obvladovali 52 odstotkov vseh sedežev v državnih kongresih, ki jih je skupaj 7383 in to razmerje se najverjetneje ne bo spremenilo. Od leta 2010, ko je republikancem uspelo demokratom odvzeti 20 državnih zakonodajnih teles, so jih demokrati do letos sicer dobili nazaj 17.