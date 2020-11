Čisti užitek v igri jezika

Knjig, ki si za cilj zastavijo bralčev užitek ali jezo, ni malo. Malo je takih, ki jim to dejansko uspe. Najslavnejše delo argentinskega pisatelja Julia Cortázarja (1914–1984) je že ob izidu leta 1963 naletelo na množico raznolikih odzivov, interpretacij in introspekcij ter sprožilo val oznak, nalepk in ugibanj o tem, kaj to je in kaj to ni. »Antiroman«, »povzetek mnogih želja, mnogih pojmov, mnogih upov… mnogih neuspehov«, sestop v poetični svet, kjer se je treba od-učiti ustaljenih pisateljskih postopkov in prijemov, »kronika norosti« in »telefonski imenik s sistemom kazalk«, shajanje in razhajanje, lepljenje trajektorij likov v kartografijo sanj… Ristanc je že z vidika strukture upor proti literarnim omejitvam, vojna napoved okostenelim formam, splet ljubezni, bolečine in nesmisla. Tekst, ki se želi oddaljiti od literature, da bi se približal življenju, a zavrača življenjskost v podobi literarizirane navlake (à la zgodba, kavzalnost, psihologizacija ipd.) v imenu čistega užitka v igri jezika. Cortázarjevo delo se izpisuje na meji svetov. V preigravanje klišejev – ženska, moški, Pariz, jazz, dež, ljubezen, citatnost, intelektualne debate in prazna filozofarjenja, Buenos Aires, ljubosumje, norost – vdirajo drobci neizbežne realnosti, podobe mučenja, revolucij, vojn in smrti, a tudi komentarji, da je ne glede na vse to zgolj spajanje papirnatih besed in dogodkov v poljubne veze in razveze. Vseeno je, ali bi Ristanc opisala kot neizsanjan poskus nerealiziranega umetnika, da bi fiksiral svojo izmuzljivo identiteto, kot zbirko idej in napotkov za drugačen pristop k literaturi, kot blues večnega iskanja izgubljene ljubezni ali kot nekaj povsem drugega – vse oznake so enakovredne in enakovredno prazne.