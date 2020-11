Tudi med 23 ranjenimi je kar nekaj tujcev, med drugim državljani sosednjih Nemčije in Slovaške, Luksemburga, Afganistana ter Bosne in Hercegovine, čeprav prevladujejo Avstrijci, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnili na dunajski policiji. Ranjeni so sicer stari od 21 do 43 let. 13 jih zaenkrat še ostaja v bolnišnici, od tega trije na intenzivni negi, a je njihovo stanje stabilno.

Napad je v ponedeljek zvečer, tik pred delnim zaprtjem javnega življenja v Avstriji zaradi epidemije covida-19, v središču prestolnice izvedel 20-letni Kujtim Fejzulai, ki je imel albanske korenine ter tako avstrijsko kot tudi državljanstvo Severne Makedonije. Bil je simpatizer skrajne džihadistične IS, ki je v torek na platformi Naschir News prevzela odgovornost za napad, a pristnost tega sporočila strokovnjaki še preverjajo.

Fejzulai je bil aprila lani obsojen na 22 mesecev zapora, ker je skušal leta 2018 preko Turčije odpotovati v Sirijo, da bi se tam pridružil IS, a so ga 5. decembra lani predčasno pogojno izpustili na prostost.

20-letnika, oboroženega z avtomatsko puško, pištolo in mačeto, je policija v posredovanju - slabih deset minut po začetku napada - ubila. Še vedno pa ni gotovo, ali je deloval sam ali je imel sodelavce, čeprav policija dokazov o slednjem zaenkrat naj ne bi imela.

Avstrijska policija je sicer do torka zvečer opravila 18 hišnih preiskav in aretirala 14 ljudi, a policija za njih po poročanju APA zaenkrat ni zaprosila za nalog za pripor. Teoretično ima za to še čas do noči na četrtek, saj so prve aretacije potekale v noči na torek.

Poleg tega so v torek v Švici v povezavi z napadom aretirali dva mlajša moška, oba švicarska državljana, stara 18 in 24 let, ki naj bi bila v preteklosti v stiku z napadalcem z Dunaja. Kot so danes za APA potrdili na vrhovnem tožilstvu v Zürichu, sta bila oba v preteklosti že pod drobnogledom organov pregona.

Gre za kazenska postopka, ki ju je v letih 2018 in 2019 odprlo švicarsko državno tožilstvo. Oba sta povezana s terorizmom in zaenkrat še potekata. 24-letnik je v enem od teh postopkov med obdolženimi. Kot so še pojasnili v Zürichu, v povezavi z napadom na Dunaju v Švici zaenkrat niso sprožili nobenega kazenskega postopka. Več podrobnosti niso želeli razkriti.

Iz Slovaške je medtem danes prišla novica, da je skušal napadalec letos poleti na Slovaškem kupiti strelivo, a mu to ni uspelo, ker ni imel orožnega lista. Slovaška policija je na Facebooku potrdila, da so sumljive osebe iz Avstrije neuspešno poskušale kupiti strelivo na Slovaškem, o čemer so takrat tudi obvestili avstrijsko policijo.

Danes popoldne, predvidoma ob 16. uri, se bo na Dunaju sestal avstrijski svet za nacionalno varnost. Pred tem bo z najnovejšimi informacijami javnost na novinarski konferenci seznanil avstrijski notranji minister Karl Nehammer.