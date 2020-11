V Avstriji so danes zavoljo povečanega števila okužb z novim koronavirusom v drugem valu začeli zapirati javno življenje. Trgovine, lokali, restavracije so zaprti. Le tu in tam je mogoče naročiti kavo ali hrano za s seboj. Policijska ura velja od osmih zvečer do šestih zjutraj.

Toda razlog za pustoto v avstrijski prestolnici ni bil strah pred covidom-19. Ko si se spustil še malo nižje v smeri proti Donavskemu prekopu, si naletel na vse več težko oboroženih policistov v neprebojnih jopičih, s črnimi maskami na obrazih in čeladami na glavah. Na nekaterih mestih so jim pomagali stražiti tudi vojaki. Severozahodno od katedrale svetega Štefana se začne znameniti in razvpiti Bermudski trikotnik z množico gostinskih lokalov, kamor so se v ponedeljek zvečer še na zadnjo pijačo pred zaprtjem javnega življenja odpravili številni mladi in tudi nekaj starejši. Nihče si ni mislil, da bo za nekatere med njimi to tudi poslednja pijača, če so sploh že prišli do nje. Kajti okoli osmih zvečer je nanje z avtomatsko puško in pištolo začel streljati, zraven pa je imel še mačeto, dvajsetletni radikalizirani islamist. Za zdaj ni jasno, ali je pri tem zločinu imel tudi pomagače, avstrijska policija to možnost še preverja. Pregledali so že polovico od 20.000 posnetkov, ki so jim jih poslali ljudje. Danes popoldne sicer ni bilo dokazov o morebitnem drugem napadalcu.

Dvajsetletni Kujtim Fejzulai, ki se je rodil na Dunaju in je tu tudi odraščal, njegovi starši pa prihajajo iz Severne Makedonije in so etnični Albanci, je streljal na vse živo v Bermudskem trikotniku nekako na šestih mestih v polkrogu ne kaj več kot petsto metrov. Preden so terorista ubili policisti, je v bližini zgodovinske sinagoge streljal na prvega mimoidočega in ga pokosil s strelom iz avtomatske puške, jurišne kalašnikovke s skrajšano cevjo. Nato je šel nekaj metrov naprej po ulici Seitenstetten in se vrnil do na tleh ležečega ranjenca ter vanj hladnokrvno streljal še od blizu s pištolo. Streli so se zatem slišali še s petih lokacij v omenjenem polkrogu. Po koncu njegovega zločinskega in krvavega početja so v več dunajskih bolnišnic prepeljali vsaj 22 ranjenih. Najmanj sedem se jih še bori za življenje. Še trije so do jutra ta boj izgubili. Kot je povedala policija, so poleg prvega ubitega mlajšega moškega umrli še starejši moški in ženska ter natakarica iz enega od napadenih lokalov. Vse to se je zgodilo v devetih minutah.

Ostalo mu je veliko streliva

Posebne enote avstrijske policije, Wega in Cobra, so napadalca ubile ob 20. uri in devet minut. »Hitro, a še zmeraj prepozno,« je na tiskovni konferenci popoldne dejal avstrijski notranji minister Karl Nehammer. »Toda napadalcu je ostalo še veliko neporabljenega streliva in če ne bi bilo hitre in usklajene akcije policije in pravosodja, bi lahko bilo še veliko hujše.«

Povedal je, da so opravili 18 hišnih preiskav, tudi na napadalčevem domu, kjer so našli še več streliva, in aretirali 14 ljudi, ki bi lahko bili povezani s storilcem ali, kot je dejal minister, »so ga morda spodbujali k temu, da se ni odrekel svoji radikalizaciji«. Kajti Fujzulai je bil že obsojen na 22 mesecev zapora, ker se je hotel v Siriji pridružiti Islamski državi in džihadu. »Vendar je izigral naše prevzgojne metode, navzven se je začel obnašati popolnoma drugače, zato je bil predčasno izpuščen iz zapora. Te metode bomo morali zdaj ponovno skrbno preveriti, da ne bo več takih usodnih prevar,« je priznal Nehammer.

Notranji minister je še dejal, da teroristi ne bodo razdelili avstrijske skupnosti, ki ostaja zavezana vrednotam demokracije, svobode in tolerance: »Naj povem, da ima hudo ranjeni policist, ki se je uprl napadalcu – operacijo je dobro prestal in njegovo zdravstveno stanje je stabilno – prav tako migrantsko poreklo. In to veliko pove o naši družbi in skupnosti, ki bo ostala povezana in solidarna.«