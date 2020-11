Danes smo vsi Avstrijci

Teroristični napad na multikulturno metropolo Dunaj je še četrti opomin v zadnjih tednih, da terorizem z islamskim predznakom v Evropi še zdaleč ni premagan. Po napadih v Parizu, Nici in Dresdnu je sejanje strahu v avstrijski prestolnici prvič po štiridesetih letih poskrbelo za osuplost, da je do napada prišlo v državi, ki v zadnjih dveh desetletjih bližnjevzhodnih morij ni bila aktivno udeležena na bojiščih novih in starih kriznih žarišč. Toda avstrijska politika včeraj, ko so varnostni organi še sestavljali mozaik, čemu je 20-letni radikalizirani dvojni državljan Avstrije in Severne Makedonije poprijel za orožje ter se podal na strelski napad po priljubljeni ulici z lokali in restavracijami, ni kazala s prstom krivde niti na posamezno versko skupnost niti na celotno religijo.