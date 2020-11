Škarje so pripravljene za delo tehtale vsega 2,9 kg, imele so nastavljiv ročaj za več pozicij, bile so dobro uravnotežene, kar je še dodatno olajšalo delo in bi bilo mogoče tudi samo enoročno, če ne bi bilo posebnega dvojnega varovala, na ščitniku in ročaju, kot je pri vseh škarjah za živo mejo. Enostavno je bilo to orodje pisano na kožo uporabnika. To pa je politika, ki ji Stiga sledi že vrsto let pri vseh strojih in tudi pri baterijskih strojih za delo na vrtu, ki vsak dan postajajo bolj priljubljeni.

Sta pa pri izdelavi teh strojev dva pristopa. Eden je, da so proizvajalci vrtalnikov in drugih obdelovalnih strojev razširili program tudi na različne škarje, trimerje, kosilnice in nekatere druge stroje, drugi pa je, da so proizvajalci strojev za delo na vrtu namesto električnega ali bencinskega pogona izbrali baterijskega. Kaj je boljše, je vprašanje, dejstvo pa je, da je bilo na trgu mogoče zaslediti nizkocenovne slabe izdelke, ki so metali slabo luč na baterijske stroje. Ko danes izbirate stroje ali znamko, se najprej odločite za uveljavljeno znamko, preverite želje in potrebe tudi za kasnejšo dodatno razširitev nabora strojev, nujno pa je tudi upoštevanje vaših želja in površin oziroma količine predvidenega dela, prav tako pa tudi način dela. Ali bo to občasno delo na vrtu ali na primer profesionalno. Vsekakor se orodja za občasno delo in orodja za profesionalno delo med seboj ne razlikujejo le po ceni, ampak v ogromno podrobnostih vse od teže naprej.

Ob prihodu na trg je na baterijske stroje letela kritika zaradi visokih cen baterij, prednosti pa so ostale spregledane. Pa naj začnemo samo z manjšim vzdrževanjem, delovanjem ob bistveno manjšem hrupu, tudi manjši teži. Proizvajalci so obljubljali možnost uporabe več strojev in enega akumulatorja ter polnilnika; v začetku so bile to bolj obljube, danes pa je realnost.

100, 500, 700, 900

Stigine novosti v baterijskem programu nam je predstavil Marko Šterbenc iz servisa in trgovine ter generalnega zastopnika programa Stiga v Sloveniji, Opara, s. p., Domžale. Stiga je imela v preteklosti baterijske stroje različnih voltaž, po novem pa prehajajo na 20 V v seriji 100 in 48 V v serijah 500, 700 in 900. V vseh štirih razredih bodo v asortimanu škarje za živo mejo, trimer za travo v razredu 100, v višjih pa tudi bočna kosa, kombinirana naprava s škarjami in višinskim obrezovalnikom ter puhalnik zraka. Novost naslednjega leta bodo tudi ročne kosilnice v vseh omenjenih programih oziroma razredih. Kosilnice v najmanjšem razredu bodo brez pogona, z ožjo širino košnje, v najvišjem razredu pa bo to kosilnica s pogonom, s širino košnje 48 cm, pobiranjem v koš, mulčenjem in stranskim izmetom. Kot zadnja novost, ki jo je treba omeniti, je tu še traktorska kosilnica (rider že obstaja) na električni pogon. Narejena je tako, da ima vsak nož svoj motor, tretji električni motor pa je namenjen pogonu kosilnice. O kosilnicah in tudi traktorju bomo več spregovorili v enem od naslednjih člankov.

Poglejmo Stigine novosti v baterijskem programu, s tem, da so bili nekateri stroji v razredu 500 v prodaji že letos in so naleteli na odličen odziv kupcev.