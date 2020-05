Baterijski stroji

Baterijski stroji so vse bolj priljubljeni tudi v Stigini ponudbi. Tako robotske kosilnice kot drugi stroji na baterijski pogon. Stiga je v naboru akumulatorskih strojev najprej ponudila stroje v sistemu 36 V, ki ga počasi umikajo, prevladujoča programa pa sta 48 in 80 V, ki so jima pridružili še 60 V sistem. Pri sistemih napetosti ne smemo absolutno prisegati na enega, ki ima prednosti in tudi slabosti. Na primer težje baterije, kar se posebno izrazito občuti pri škarjah za živo mejo. Praviloma je tako, da bodo vaše roke omagale prej kot baterija v škarjah, zato pred odločitvijo vsekakor preizkusite oba sistema; uravnoteženost strojev. Če se odločate za košnjo večje površine in kosilnico s pogonom, potrebujete električno žago, močan trimer…, potem najprej preverite 80 V sistem. Če pa potrebujete enostavno in zelo uporabno električno kosilnico brez pogona, manjšo žago, pihalnik, uporabne škarje za živo mejo, zelo priročen trimer, potem razmislite raje o 48 in 60 V sistemih.

Strah, da bi ostali brez energije, je praviloma odveč. Stroji zagotavljajo več kot pol ure delovne avtonomije, delovnemu ciklu pa je prilagojen tudi električni cikel. Bencinske žage in motorne kose imajo majhne rezervoarje, ki držijo le od 0,6 do 0,7 l goriva, iz dveh razlogov. Da se stroj med dotakanjem nekoliko ohladi, in predvsem, da uporabnika to prisili k vsaj nekajminutni prekinitvi dela zaradi zmanjšanja posledic tresljajev in drugih emisij.