V povezavi z napadom, v katerem so umrli trije ljudje, so že v četrtek aretirali 47-letnika, ki naj bi bil v stiku z napadalcem. Do sedaj so tako skupno aretirali tri ljudi, za katere preiskujejo, ali so bili vpleteni v napad.

Potem ko so aretirali 47-letnika, je policija v petek zvečer v Nici pridržala še 35-letnika. Prvega sumijo, da je bil v stiku z domnevnim napadalcem, 21-letnim Tunizijcem. Za drugega sumijo, da je bil dan pred napadom v stiku s 47-letnikom.

Viri blizu preiskave so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili, da so kasneje v petek aretirali še tretjega osumljenca, 33-letnega moškega. Ta je bil namreč v petek zvečer na naslovu 35-letnika.

Podrobnosti še niso znane, saj zaslišanje še poteka.

V četrtek je Francijo pretresel nov napad, v katerem je Tunizijec, ki je prišel v državo nezakonito, v cerkvi v Nici z nožem ubil tri ljudi. Napadalca je policija huje ranila in je trenutno v bolnišnici. V Francijo je prišel nedavno iz Italije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je napad v baziliki označil za islamistični teroristični napad.