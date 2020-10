Samo primanjkljaj zaradi vstopnic, ki jih niso mogli prodajati, znaša po podatkih ESPN 800 milijonov dolarjev, dodatnih 400 milijonov primanjkljaja pa so našteli zaradi manjših vložkov pokroviteljev in manjše prodaje navijaških artiklov.

Vpliv spora nekaterih vodilnih v ligi s Kitajsko na tamkajšnji trg pa so ocenili na še dodatnih 200 milijonov minusa.

Kljub tem številkam pa so v ligi NBA po oceni ESPN z izpeljavo sezone rešili 1,5 milijarde dolarjev, čeprav so stroški mehurčka v Orlandu, kjer so dokončali sezono, znašali 190 milijonov dolarjev, deset milijonov več od načrtovanih.

Če bodo tudi v prihajajoči sezoni, ki naj bi se predvidoma začela pred božičnimi prazniki, tekme igrali pred praznimi tribunami, bodo imeli klubi v sezoni 2020/21 približno 40 odstotkov manj prihodkov, še ocenjuje portal.