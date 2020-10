Mednarodna skupina znanstvenikov je odkrila, da se je na prostranem območju ob vzhodni sibirski obali iz zamrznjenih usedlin hidratov v Arktičnem oceanu, znanih pod imenom »speči velikani ogljikovega cikla«, začel sproščati metan, razkriva Guardian. Odkritje, da so se velikani prebudili, za območje potencialno predstavlja tretji veliki vir emisij metana.

Visoke ravni toplogrednega plina, ki ima v obdobju dvajsetih let kar osemdesetkrat močnejši vpliv na segrevanje ozračja od ogljikovega dioksida, so zaznali približno tristo metrov globoko v morju Laptevov v bližini Rusije. Na enem mestu so našli kar štiristokrat višje koncentracije metana, kot bi pričakovali, če bi bila morje in ozračje v ravnovesju, z metanom napolnjene mehurčke pa so zaznali tudi na šestih nadzornih točkah na stopetdeset kilometrov dolgem in deset kilometrov širokem pobočju morja Laptevov. Ekipa šestdesetih znanstvenikov na krovu ruske raziskovalne ladje R/V Akademik Keldysh poroča, da se večina s plinom napolnjenih mehurčkov, ki se sproščajo iz zamrznjenih usedlin metana, trenutno raztaplja v morju, je pa raven nevarnega plina tudi na površini vsaj štiri do osemkrat višja, kot bi običajno pričakovali.

Izpusti bodo dolgotrajni »V tem trenutku večjega vpliva na globalno segrevanje ozračja verjetno ne bo, bistveno pa je, da se je proces sprožil,« je v satelitskem klicu z ladje za Guardian povedal švedski znanstvenik z Univerze v Stockholmu Örjan Gustafsson. »Do sedaj mirujoči sistem hidratov se je vznemiril in lahko pričakujemo, da bo proces dolgotrajen,« je navedel. Najverjetnejši vzrok za nestabilnost je vdor toplih morskih tokov Atlantika v vzhodni Arktični ocean. Fenomen, ki ga imenujejo »atlantizacija«, sprožajo podnebne motnje, ki jih povzroča človek. Skupina znanstvenikov, ki sodeluje v večletni mednarodni študijski odpravi (The International Siberian Shelf Study), sicer poudarja, da so ugotovitve predhodne – obseg izpustov metana in z njim predviden vpliv na hitrost globalnega segrevanja ozračja bo potrjen, ko pridobljene podatke analizirajo doma in izsledke študije objavijo v znanstveni reviji. So pa raziskovalci zaskrbljeni, da se je sprožil nepovratni mehanizem, ki bo le še dodatno pospešil hitrost globalnega segrevanja ozračja. »Odkritje aktivnega sproščanja hidratov na zemeljski površini je zelo pomembno in do sedaj neznano. To je novo poglavje, ki ima lahko resne posledice na podnebje, moramo pa opraviti še več študij, preden jih lahko v celoti potrdimo,« je navedel glavni znanstvenik na krovu Igor Semiletov, ki izpostavlja, da so izpusti hkrati »bistveno večji«, kot so zabeležili kadarkoli prej. Arktika sicer že leta velja za izhodiščno točko v razpravi o ranljivosti zamrznjenih nahajališč metana v oceanu. Vprašanje tega, kdaj se bo zamrznjeni metan začel izpuščati v ozračje, je že leta vseprisotno, znanstveniki z omenjene odprave pa verjamejo, da so prvi, ki so z opazovanjem potrdili, da se metan iz zamrznjenih arhivov na območju v ozračje že izpušča.