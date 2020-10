Južna Koreja bo poskusila postati podnebno nevtralna do leta 2050, je danes v parlamentu dejal Moon. Ni sicer obljubil, da bo ta ambiciozni cilj dosežen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "V sklopu prizadevanj, da bi se aktivno odzvali na podnebne spremembe, si bomo prizadevali za podnebno nevtralnost do leta 2050," je dejal.

Sama Južna Koreja ima zelo malo energetskih virov in se zanaša na uvožen premog, ki je poceni, a umazano gorivo. Iz premoga 12. največje gospodarstvo na svetu pridobi okoli 40 odstotkov vse elektrike.

Seul bo prihodnje leto vložil 2400 milijard wonov (2,1 milijarde dolarjev) v zamenjavo premogovniških elektrarn z obnovljivimi viri energije, še 4300 milijard wonov pa infrastrukturo za polnjenje električnih vozil.

Moonova vlada je letos že napovedala, da bo število aktivnih premogovniških elektrarn v državi s 60 prepolovila do leta 2034. Zamenjale naj bi jih elektrarne na utekočinjen zemeljski plin.

Hkrati je sicer administracija nenaklonjena jedrski energiji in želi občutno zmanjšati tudi število jedrskih elektrarn; s 24 na 17 do istega leta 2034. Namesto tega naj bi državo poganjali obnovljivi viri, zlasti veter, voda in sonce. Ta teden je podnebno nevtralnost do sredine stoletja napovedala že Japonska, s čimer se je postavila ob bok EU in Veliki Britaniji in želi za desetletje prehiteti Kitajsko - slednja je prejšnji mesec za ciljno leto za dosego ogljične nevtralnosti določila leto 2060.