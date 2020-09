Led, ki prekriva ocean na Arktiki, je dosegel drugo najtanjšo stopnjo v zadnjih štiridesetih letih, kar je ponoven prikaz hitrosti, s katero naraščajoče temperature spreminjajo tamkajšnje območje, svarijo znanstveniki. »Dokaj uničujoče je, da imamo tako stalno nizek nivo morskega ledu. A na žalost ni presenetljivo,« je dejala raziskovalka v koloradskem raziskovalnem centru Twila Moon.

Tanjšanje ledu je bilo letos še posebej hitro med zadnjim avgustom in 5. septembrom, ko se je iz vročinskega vala v Sibiriji na območje valil toplejši zrak, poroča NSIDC. Samo v teh šestih dneh se je stopilo toliko ledu, kot še nobeno leto poprej. Obenem je druga skupina znanstvenikov julija ugotovila, da bi bil sibirski vročinski val skoraj nemogoč brez podnebnih sprememb, ki jih povzročajo ljudje. Ko arktični led izginja, za njim ostajajo veliki prostori temne vode, ki absorbirajo sončne žarke namesto, da bi jih od sebe odbijali. Tako se območje še izdatneje segreva. Dejstvo obenem pojasnjuje, kako je možno, da so temperature Arktike v zadnjih 30 letih zrasle več kot dvakrat hitreje od temperatur drugod po svetu.

Številke vedno znova tragične

Izguba morskega ledu ogroža tudi tamkajšnje prostoživeče živali, med katerimi najdemo severne medvede, tjulnje, pa tudi plankton in alge. Kot je komentiral strokovnjak za polarne prostoživeče živali in vodnik po Arktiki Tom Foreman, so številke vedno znova tragične. »Številke, ki jih dobivamo iz merjenj obsega morskega ledu, v nas vedno znova vzbujajo rdeči alarm glede na to, koliko smo zaskrbljeni,« je dejal za Guardian.

Isto segrevanje razjeda tudi ledene plošče, ki pokrivajo dele Kanade in Grenlandije. Hitreje kot se ledene plošče topijo v okoliški ocean, hitreje se bo po vsem svetu dvignila gladina morja.

Glede na to, da bo toplejša Arktika vplivala na vremenske vzorce po vsem svetu, Moonova pravi, da ne smemo čakati na novo rekordno tanjšanje ledu, preden začnemo prispevati k omejevanju podnebnih sprememb. »Zelo močno si moramo prizadevati, da omejimo naše emisije onesnaževalnih plinov, da v prihodnosti več ne bomo spremljali tolikega števila rekordov,« je dejala.