Znanstveniki iz centra za študije koralnih grebenov v Queenslandu (ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies) so preučevali zdravje in velikost kolonij koral med letoma 1995 in 2017.

Ugotovili so, da so vse vrste koral utrpele več kot 50-odstoten upad na tem največjem koralnem sistemu na svetu, še posebej pa razvejane in mizaste korale, ki zagotavljajo habitat ribam in drugim morskim živalim, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.

Največji upad so ugotovili po obsežnem beljenju koral v letih 2016 in 2017. O obsežnem beljenju koral sicer poročajo tudi letos.

Beljenje koral po mnenju strokovnjakov povzročajo rekordno visoke temperature, ki so posledice globalnega segrevanja, mnogi pa opozarjajo, da lahko brez resnega in hitrega ukrepanja greben v nekaj desetletjih povsem odmre. Korale so namreč živi organizmi, ki živijo v sožitju z algami. Od alg dobivajo potrebna hranila in kisik, a ko pri višjih temperaturah postanejo alge strupene, jih korale zavrnejo in izgubijo svojo barvo. Poleg tega pa postanejo tudi bolj občutljive za razne bolezni in na koncu tudi odmrejo.

Avstralski raziskovalci so v študiji poudarili, da časa ni več in da je treba takoj izredno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov.