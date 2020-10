Charlie Hebdo v današnji izdaji na naslovnici prikazuje Erdogana, kako sedi v naslonjaču v spodnjicah in beli majici. V eni roki drži odprto pločevinko, z drugo pa dviga obleko zakrite ženske in pri tem odkriva njeno golo zadnjico. »O, prerok,« pa piše poleg v oblačku. Naslovnico spremljajo še besede »Erdogan - zasebno je zelo zabaven«.

Direktor urada za komuniciranje pri Erdoganu Fahrettin Altun je že v torek zvečer, ko so na spletu objavili naslovnico, obsodil karikaturo. Opozoril je, da so tovrstne karikature odvratne in brez človeške morale. »Protiislamska agenda francoskega predsednika Emmanuela Macrona je obrodila sadove,« je zapisal.

new front page cartoon shows Turkish President #Erdogan, private! pic.twitter.com/HEfPPZeGKl — ISCResearch (@ISCResearch) October 27, 2020

Vzdušje med Francijo in Turčijo je že dneve zaostreno. Napetosti so sprožile Macronove izjave glede svobode govora in islama po smrti učitelja Samuela Patyja, ki ga je obglavil domnevni islamist. Francoski predsednik je večkrat v javnosti stopil v bran svobodi govora in objavljanju karikatur. Povod za napad na učitelja je bilo namreč, da je med poukom kazal karikature preroka Mohameda kot primer svobode govora.

Več islamskih držav je bilo kritičnih do Macrona. Erdogan je celo pozval k bojkotu francoskih izdelkov in verbalno napadel Macrona.