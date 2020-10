#portret Primož Gliha, selektor mlade slovenske nogometne reprezentance do 21 let

Primoža Gliho kot nogometaša največ Slovencev pozna po tem, da je marca 1997 na Poljudu v Splitu v pičlih 21 minutah zabil kar tri gole Hrvaški za senzacionalni remi 3:3. Zaradi tega remija so Hrvati skoraj ostali brez svetovnega prvenstva v Franciji 1998, na katerem so nato osvojili tretje mesto. Trenutno je kot selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let v središču zanimanja, ker so se mu igralci uprli s protestnim pismom. V njem so pisali o nenavadnih vzgojnih praksah in zagrozili, da ne bodo igrali za mlado reprezentanco, dokler bo selektor.