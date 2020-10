Mlada slovenska nogometna reprezentanca do 21 let, ki se pripravlja na evropsko prvenstvo – prihodnje leto ga bosta skupaj gostili Madžarska in Slovenija – ni v težavah le zaradi okužb s koronavirusom, ampak tudi upora nogometašev proti selektorju Primožu Glihi. Zaradi treh okužb (dva igralca Mure in ekonom), ki jih je pokazalo testiranje ob prihodu na zbor reprezentance, je najprej odpadla prijateljska tekma z Albanijo. Po ponovnem testiranju, ki je pokazalo pet okužb (igralec Maribora in štirje člani strokovnega štaba), je bila odpovedana še pripravljalna tekma z Madžarsko. Reprezentančna akcija je bila takoj prekinjena, nadaljevanje pa burno. Igralci so direktorju reprezentanc Miranu Pavlinu in sekretarju NZS Martinu Koželju poslali pismo (o njem je prvi poročal spletni portal Nogomania), v katerem je vrsta očitkov na račun Glihe z grožnjo, da ne bodo več nastopili za slovensko reprezentanco, dokler bo na položaju selektorja. Prvopodpisani je kapetan Jan Mlakar, ki mu je Gliha neizmerno zaupal tudi, ko je v klubih po Angliji le grel klop in ga je z vabili ohranjal pri nogometnem življenju.

Igralci v pismu Glihi očitajo naslednje stvari: žaljenje, treninge brez začetnega ogrevanja, nasprotnikov ne analizirajo, na dolgih potovanjih ne smejo spati, ampak morajo delati raztezne vaje, golov ne smejo proslavljati, mobilne naprave jim odvzame, kadar koli želi, ne dovoli jim gledanja televizije med popoldanskim počitkom in po določeni uri za spanje, vrata morajo imeti vseskozi odprta, sicer vdre v sobo z univerzalnim ključem, prepovedano je igranje družabnih iger, popivanje članov strokovnega štaba na recepciji hotela… Med zadnjimi pripravami v Mariboru je selektor Gliha domov poslal kapetana Jana Mlakarja, ker je po 23. uri, ko bi igralci morali spati, v sobi uporabljal tablični računalnik, čemur so se igralci uprli z grožnjo, da bodo vsi odšli domov.

Na NZS so potrdili, da so seznanjeni z vsebino pisma. Po pogovorih s predstavniki reprezentance in selektorjem Gliho bodo sprejeli ustrezne odločitve. Gliha se je odločil za medijski molk, dokler se ne sestane s predstavniki NZS. V njegov prid govorijo rezultati. Selektor je postal januarja 2015. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017 je bil tretji za Italijo in Srbijo, ki je nato postala svetovni prvak do 20 let, prehitel pa Irsko, Litvo in Andoro. V kvalifikacijah za EP je bila Slovenija druga za Francijo (edino točko ji je odvzela Slovenija), prehitela pa Črno goro, Kazahstan, Bolgarijo in Luksemburg. Ko je Slovenija spomladi 2019 začela priprave za domače EP, je Gliha tudi za ceno porazov in kritik zahteval čim težje tekmece, da bi igralci čim hitreje napredovali. Slovenija je odigrala 9 pripravljalnih tekem, na katerih je doživela le dva poraza (Italija, Gruzija), remizirala pa z velesilami (Portugalska, Anglija, Francija) ter premagala Švico in Madžarsko To je dosegla ob kroničnem pomanjkanju kakovostnih igralcev, ki je bilo včasih takšno, da je Gliha seznam zapolnil z amaterji iz druge slovenske lige.

Gliha je poznan po neposredni komunikaciji in zmagovalni miselnosti. Priznava, da na igralce med tekmo kriči, nikakor pa jih ne žali, kar so potrdili člani njegovega strokovnega štaba (Mitraković, Židan, Vovk in Koren). Krožijo tudi govorice, da je vsaj pet igralcev prispevalo podpise šele, ker jim je Mlakar rekel, da so edini, ki tega še niso storili. Gliha nam je v preteklosti v pogovorih potarnal, da na izbor igralcev skuša vplivati menedžerski lobi, čemur se je odločno uprl. Tokratno pismo nakazuje, da so imeli igralci tudi svetovalce. V Sloveniji smo že imeli primer, da je NZS po slabih rezultatih in na pritisk igralcev zamenjala selektorja Tomaža Kavčiča, vendar igralci v ozadju niso imeli svetovalcev menedžerjev. Nevarno bi bilo, če bi o ustoličenju selektorjev odločali kar igralci, ki z nekaterimi navedbami v pismu dajejo vtis razvajenih maminih sinkov. V urejenih sistemih, kjer je nogomet posel, igralci igrajo, selektor jih izbira in vodi, nogometna zveza pa oceni rezultate in odloča.