V DeSUS za zdaj upajo, da se bo epidemija do tega datuma umirila do te mere, da bodo kongres lahko izvedli v živo, v prostorih Gospodarskega razstavišča v Ljubljani. Če razmere tega vendarle ne bi dopuščale, pa se bo 14 dni pred tem sestala statutarna komisija in določila postopek izvedbe kongresa po pošti. O takšni možnosti bosta pred kongresom odločala še izvršni odbor in svet stranke, je pojasnil Urh.

Statutarna komisija je že razpravljala tudi o možnosti dodatnih kandidatur za predsednika. Kot je pojasnil Urh, bi ta, ki bi se prijavil, že moral imeti eno tretjino privolitev delegatov, ki bodo 28. novembra zbrani na kongresu. Do kandidature dveh kandidatov za predsednika stranke pa se svet po njegovih besedah danes ni opredeljeval.

Sta se pa oba kandidata minuli teden predstavila poslanski skupini. V petek se je s poslanci sestal Erjavec, ki je marsikoga presenetil z odločitvijo, da se bo po odstopu Aleksandre Pivec, ki ga je z vrha stranke odnesla na januarskem kongresu, poskušal vrniti na čelo DeSUS.

Pivčeva se je morala zaradi številnih očitkov v javnosti glede plačil gostovanj po Sloveniji kmalu posloviti tako z mesta predsednice stranke kot ministrice za kmetijstvo.

Erjavec je v izjavi za medije v DZ v petek pojasnil, da pri poslancih čuti podporo, česar je vesel. »Mislim, da je to zelo pomembno za nadaljnje delo v stranki. Predsednik stranke brez prave podpore poslanske skupine in organov stranke zelo težko dobro funkcionira,« je dejal. Izrazil je pričakovanje, da bo na kongresu prejel ustrezno podporo.

Izboljšanje sodelovanja s poslansko skupino je kot eno prednostnih nalog po srečanju s poslanci izpostavil tudi Krope. Meni tudi, da mora stranka pridobiti večje število članov, ki pa bi jih iskal med bodočimi upokojenci. Nasploh pa bi v ospredje svojega mandata postavil člane, torej upokojence, in dostojno starost.