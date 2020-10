#intervju Jure Apih, časnikar: prej so se časopisi delali za partijo, mi smo ga delali za bralce

Jure Apih je ravnokar izdal knjigo Predigra. Njen podnaslov je Še preden smo izgubili spomin. V njej nekdanji predsednik uprave Dela in ustanovitelj Studia Marketing opisuje izkušnjo iz let 1979 in 1980, ko je bil urednik danes pozabljene revije Teleks. Pod njegovim vodstvom je izhajala v času, ko so Pankrti izdali ploščo Dolgcajt, z mesta urednika pa je bil odstavljen, ko so v Trbovljah ustanovili Laibach in je umrl Josip Broz Tito. V dveh letih je Teleks odigral vlogo medija, skozi katerega je tedanja slovenska družba komunicirala sama s seboj.