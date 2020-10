V sredo je bilo opravljenih 6215 testov, potrjenih pa kar 1663 novih okužb. Delež pozitivnih odstotkov je torej čez 26 odstotkov. Po oceni stroke je v Sloveniji aktivno okuženih 15.000–20.000 ljudi. Ob 11. uri so na Brdu pri Kranju na seji vlade ministri razpravljali tudi o epidemiološki sliki glede novega koronavirusa.

Vladni govorec Jelko Kacin je na novinarski konferenci po seji vlade uvodoma povedal, da v Sloveniji ni več oranžne regije, saj se je na seznam rdečih regij uvrstila tudi Obalno-kraška regija. Med regijami še vedno Gorenjska ostaja z največjo incidenco porasta okužb.

Premier je omenil tudi, da preverjajo možnost hitrega množičnega testiranja na novi koronavirus. »Zaenkrat še zmoremo brez evropske pomoči,« je navedel, v dvournem pogovoru z nemško kanclerko Angelo Merkel je, kot pravi, bila tudi z njihove strani ponujena pomoč kritične medicinske opreme, če bi jo slučajno potrebovali. Razmere na državnih mejah ostajajo enake, kot so bile do sedaj. »Uvoz okužb iz tujine trenutno ni problematičen,« je navedel.

Omejen bo tudi javni potniški promet, ki bo tekel po počitniškem voznem redu oziroma s tretjino celotnih kapacitet. Obenem je pozval delodajalce, naj tam, kjer je možno, zapovedo delo od doma. Tam, kjer to ni možno, naj skrbijo za upoštevanje vseh preventivnih ukrepov. Še vedno obstaja možnost ponovne omejitve gibanja na občine, kot smo je bili deležni spomladi, je navedel, o čemer še razmišljajo. Odloki, ki bodo začeli veljati v soboto, bodo sprejeti za teden dni, nato bodo ponovno presodili, kako naprej in o tem komunicirali naslednji četrtek.

Premier Janez Janša je uvodoma namenil nekaj spodbudnih besed. Čeprav številke o porastu okužb rastejo, je dejal da se zmoremo boriti proti virusu. Nato je napovedal zaprtje gostinskih obratov, hotelov in trgovskih centrov z nekaterimi izjemami. Naslednji teden bodo zaprti tudi vrtci, zaprti bodo tudi dijaški in študentski domovi razen izjem, ko dijaki oziroma študentje nimajo bivati kje drugje.

Petrovec: 98 odstotkov testov je obdelanih v roku 24 ur

Vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij Miroslav Petrovec je uvodoma dejal, da še vedno dobivajo pritožbe, da nekateri na rezultat testa čakajo predolgo. Zatrdil je, da skupaj z Nacionalnim laboratorijem vlagajo vse napore, da so testi obdelani kar se da hitro. Povedal je, da so delo v laboratoriju občutno podaljšali in da intenzivno delajo tudi ponoči, a takrat ne morejo zagotoviti enake učinkovitosti kot čez dan. Povedal je, da je 98 odstotkov testov obdelanih v 24 urah in to kljub temu, da sedaj opravijo več kot 6000 testov na dan, spomladi pa so opravljali okoli tisoč testov na dan. Povedal je še, da je večina testov, skoraj 80 odstotkov obdelanih v šestih urah, ostalih dobrih 15 odstotkov pa v približno dvanajstih, saj ponoči ne morejo zagotoviti enake produkcije kot podnevi.