Še naprej se povečuje število obolelih z novim koronavirusom, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Danes je takšnih 357 bolnikov, od tega 62 na intenzivni negi. Iz bolnišnic je bilo odpuščenih 32 oseb, umrlo je pet oseb. Po zadnjih podatkih ostaja Gorenjska regija z največjim številom okuženih na 100.000 prebivalcev v 14 dneh, in sicer je to kar 759, je na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedala Maja Bratuša. Sledita Koroška (560) in Osrednjeslovenska regija (505). Število okuženih na 100.000 v zadnjih 14 dneh je zraslo na 484, v Sloveniji pa je po uradnih podatkih aktivno okuženih 10.136 ljudi.

»Epidemiološke razmere, vezane na covid-19 se v Sloveniji v zadnjih dneh dramatično slabšajo. Vsak dan imamo več okuženih posameznikov in verjetno lahko ocenimo, da je v naši populaciji aktivno okuženih med 15.000–20.000 ljudi,«je uvodoma preko zooma stanje ocenil dr. Matjaž Jereb. Vodja oddelka za intenzivno terapijo na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanje je pojasnil, da v tem trenutku razmere še obvladujejo, a da so vsi zaskrbljeni, da število pripravljenih postelj za covid-19 bolnike ne bo zadostovalo. V načrtu imajo sicer rezervne možnosti, s čimer bi povečali število navadnih in intenzivnih postelj.

»Dodaten problem, ki smo se ga dotaknili že večkrat, je ta, da zboleva tudi zdravstveno osebje. Po zadnjih in ne najbolj natančnih podatkih imamo v UKC Ljubljana že več kot 100 okuženih zdravstvenih delavcev,« je dodal Jereb. Ta odstotek okuženih je podoben odstotku okuženih v preostali populaciji. Na intenzivnem oddelku v Ljubljani je 22 bolnikov, starostno razmerje ostaja enako, najstarejša oseba je stara 85, najmlajši pa 42 let. Na kliniki so tudi trije otroci, med njimi pa ni nihče ogrožen, saj so bili sprejeti zaradi drugih bolezni.

Ob 11. uri se je na Brdu pri Kranju začela seja vlade, na kateri bodo ministri razpravljali tudi o epidemiološki sliki glede novega koronavirusa. Kasneje sledi še ena vladna novinarska konferenca z morebitnimi novostmi.