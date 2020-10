Daljše čakanje ob sumu na covid-19: bolniki v negotovosti dobršen del tedna

Na odvzem brisa bolniki čakajo tudi po dva dni, skoraj dva dni pa so nekateri čakali še na obvestilo, ali so okuženi z novim koronavirusom. Ob pomanjkanju osebja in zamudnem načinu komunikacije se v zdravstvu vse težje odzivajo na naraščajoče potrebe po testiranju.